Niterói: indicadores mostram uma evolução consistente desde a implementação do programaLucas Benevides
“Niterói tem alcançado resultados extraordinários ao longo dos últimos dez anos. A partir do plano que estruturamos, o Pacto Niterói Contra a Violência, e de um conjunto consistente de investimentos ao longo desses anos, somado ao trabalho integrado das nossas instituições e forças de segurança, conseguimos uma redução expressiva dos indicadores de criminalidade”, comemorou o prefeito Rodrigo Neves.
O prefeito Rodrigo Neves destacou que os resultados refletem uma atuação integrada e contínua das políticas de segurança. “A segurança pública é transversal e envolve todas as áreas. Quando a gente investe em segurança e também em políticas preventivas, conseguimos avançar nesses índices. As forças de segurança podem contar com o apoio da Prefeitura, porque ninguém está sozinho nesse trabalho”, afirmou Rodrigo Neves.
Avanços na redução da violência e indicadores estruturais
Nos crimes contra a vida, o município não registra casos de lesão corporal seguida de morte desde agosto de 2025 e não teve registro de feminicídio desde fevereiro de 2025. “Todas as forças de segurança aqui representadas podem contar com todo o aparato do município. A Prefeitura tem investido de forma contínua na segurança pública, no fortalecimento das instituições e também em políticas preventivas, para que o problema seja enfrentado antes mesmo de acontecer. A segurança pública é uma política transversal,quando trabalhamos de forma integrada, conseguimos avançar nos indicadores que temos observado em Niterói”, explicou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada, Felipe Ordacgy.
O secretário também destacou a continuidade dos investimentos estruturantes em segurança pública, como a implantação da Cidade da Polícia, que reunirá delegacias especializadas e reforçará a capacidade de investigação e repressão aos principais crimes no município.
Pacto Niterói Contra a Violência
Os indicadores mostram uma evolução consistente desde a implementação do programa. A taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes caiu de 46,1, em 2019, para 11,0 em 2025. Já os roubos, que chegaram a registrar picos próximos de 1.700 casos por 100 mil habitantes entre 2017 e 2018, recuaram para 331,3 em 2025, evidenciando uma redução expressiva ao longo do período.
“Os resultados que Niterói vem alcançando são fruto de uma construção coletiva, baseada em investimento tecnológico, inteligência e integração. O diferencial está no trabalho articulado de todas as forças de segurança, com planejamento integrado e o apoio permanente da Prefeitura. É essa combinação de estratégia, investimento e cooperação que faz a diferença na proteção da população e na redução dos índices de criminalidade na cidade”, analisou o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas.
Na proteção de jovens e crianças, o total de mortes violentas caiu de 183, em 2018, para 70 em 2024, enquanto a participação de adolescentes nos casos recuou de 24% para 7%. A percepção de segurança também avançou: o percentual de moradores que consideravam a cidade violenta caiu de 81,5%, em 2018, para 36,6% em 2025.
O município já prepara a segunda fase do programa Pacto Niterói Contra a Violência, que amplia o escopo das ações para novos eixos estratégicos, como enfrentamento ao recrutamento de jovens pelo crime organizado, combate à violência contra a mulher, redução da violência no trânsito e enfrentamento a crimes do cotidiano. “Se conseguimos reduções significativas nesses indicadores, agora vamos olhar para novos desafios e outras prioridades estratégicas, sem abrir mão do que já conquistamos”, disse Chagas.
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