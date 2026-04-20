Niterói: Lara Zuzarte faz show em Camboinhas - Divulgação

Niterói: Lara Zuzarte faz show em Camboinhas Divulgação

Publicado 20/04/2026 18:36

niterói - O feriadão de abril em Niterói vai ganhar cheiro de brasa, som ao vivo e clima de encontro ao ar livre. Entre os dias 23 e 26, a Praça Petersen, em Camboinhas, se transforma em um grande palco gastronômico e musical com a chegada do Circuito BBQ — evento gratuito que reúne shows, food trucks e um espaço pensado para curtir sem pressa, entre amigos e família.

Entre a tarde e noite a praça ganha se transforma numa grande área de lazer para todas as idades desde a área kid para as crianças como uma variedade de artistas que subirão ao palco de quinta a domingo. A proposta é sinônimo de sucesso, a união de boa música com uma experiência gastronômica que valoriza uma das grandes paixões da mesa dos brasileiros: o churrasco em diferentes versões. E isso tudo em um dos mais lindos cenários de Niterói, o bairro de Camboinhas.

A programação musical foi pensada exatamente para acompanhar esse ritmo. Na quinta-feira, a abertura será cedo, às 14h, com o samba de Pedro Ivo esquentando o público para a energia do rock da banda Bloody Mary que se apresenta à noite. Na sexta-feira, Lara Zuzarte traz o sertanejo e toda a força da presença feminina nesse gênero musical. Já no sábado, a programação se estende desde a tarde, com a Banda W até a noite, com o show de Thiago Messer, que fecha o dia com presença marcante e som potente.

Mais do que um evento, o Circuito BBQ reforça o potencial de Niterói para receber experiências ao ar livre que combinam lazer, cultura e gastronomia, ocupando os espaços públicos de forma vibrante e acessível.

A realização é da Associação de Food Trucks, com apoio da Prefeitura de Niterói.



SERVIÇO



Local: Praça Petersen – Camboinhas

Datas: 23, 24, 25 e 26 de abril

Entrada: Gratuita



Quinta-feira – 23/04

• 15h: Pedro Ivo

• 19h: Bloody Mary (1º set)

• 21h: Bloody Mary (2º set)

Sexta-feira – 24/04

• 19h: Lara Zuzarte (1º set)

• 21h: Lara Zuzarte (2º set)

Sábado – 25/04

• 14h: Banda W

• 18h30: Thiago Messer (1º set)

• 21h: Thiago Messer (2º set)

Domingo - 26/04

* 14h: Sávio

* 18h30: Gustavo Brasília