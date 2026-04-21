Niterói: professor de Educação Física da Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, Gustavo Santos, destacou a importância dos novos materiais para o dia a dia nas escolas - Divulgação

Niterói: professor de Educação Física da Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, Gustavo Santos, destacou a importância dos novos materiais para o dia a dia nas escolasDivulgação

Publicado 21/04/2026 13:29

Niterói - A Secretaria e a Fundação Municipal de Educação de Niterói deram início, nesta quarta-feira (15), à distribuição de novos materiais esportivos para todas as unidades da Rede Municipal. Ao todo, serão entregues mais de 11 mil itens, contemplando 47 tipos de materiais, que irão fortalecer as atividades pedagógicas e esportivas nas escolas.

A entrega teve início no Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, com a presença de profissionais de Educação Física e estudantes da Rede. Durante o lançamento, os alunos participaram de atividades do programa Quarta Presente na quadra do CT, já utilizando os novos equipamentos que serão encaminhados às escolas.

Os kits reúnem uma ampla variedade de equipamentos, desde bolas de diferentes modalidades, cones, redes de vôlei e basquete, cordas, materiais de apoio para treinamento, itens de iniciação esportiva e uniformes, garantindo uma estrutura mais qualificada para o desenvolvimento das práticas esportivas nas unidades.

A iniciativa contempla a Educação Infantil, o Ensino Fundamental I e II, incluindo as unidades participantes dos Jogos Escolares de Niterói (JEN), garantindo que todas as escolas recebam os materiais de acordo com suas necessidades. A distribuição também considera as especificidades de cada etapa de ensino. Na Educação Infantil, destacam-se materiais voltados à iniciação esportiva e ao desenvolvimento motor, como bambolês, bolas de iniciação, cordas e petecas.

Já no Ensino Fundamental I, as unidades recebem uma combinação de materiais de iniciação e equipamentos esportivos, como bolas de diferentes modalidades, cones, colchonetes e jogos recreativos. Para o Ensino Fundamental II, a distribuição inclui também equipamentos mais voltados à prática esportiva estruturada, como bolas oficiais, redes e cronômetros.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a entrega contribui diretamente para qualificar o trabalho desenvolvido nas escolas. “Esse material chega para melhorar as condições das aulas de Educação Física e ampliar as possibilidades de trabalho dos professores com os alunos. A ideia é que o esporte esteja mais presente no dia a dia das escolas, com estrutura adequada para diferentes atividades e faixas etárias, além de incentivar a prática esportiva e também identificar e desenvolver talentos que podem avançar no Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede”, afirmou.

A estudante Ana Julia, da Escola Municipal Altivo Cesar, ficou empolgada ao ver os novos ítens que farão parte da sua rotina escolar. "Eu amei estar aqui. A gente fez atividades legais, praticamos várias coisas, treinamos. Estamos muito felizes que vamos ganhar materiais novos para a escola, para a gente jogar, pra gente ter uma Educação Física melhor", contou.

Os profissionais também celebraram a novidade. O professor de Educação Física da Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, Gustavo Santos, destacou a importância dos novos materiais para o dia a dia nas escolas. “Fico muito feliz em saber que vamos receber esses materiais. É fundamental para que a gente possa ofertar aulas de educação física cada vez mais qualificadas é interessante para a molecada, para a estudantada", concluiu.

Já Glória Lontra, professora de Educação Física da Escola Municipal Altivo Cesar, também destacou a importância da iniciativa. “Muito importante para nossas crianças, criarmos uma cultura do esporte. Precisamos mesmo de materiais novos, diversificados”, destacou.

A distribuição segue um planejamento por etapas e considera o perfil de cada unidade de ensino. Os materiais serão entregues de acordo com as demandas das escolas e a organização por segmento, garantindo melhor aproveitamento dos equipamentos e uso contínuo ao longo do ano letivo.

Educação e Esporte - A entrega reforça uma série de investimentos da Prefeitura de Niterói, por meio da Educação, na integração com o esporte educacional. Além dos investimentos em equipamentos esportivos para as aulas de Educação Física nas escolas, o programa Niterói Joga em Rede atua na formação e no desenvolvimento de talentos da rede municipal, conectando a prática esportiva desde o ambiente escolar até o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede. Inaugurado em 2024, o espaço oferece estrutura de alto padrão e acompanhamento multidisciplinar para os estudantes-atletas. Esse percurso também é fortalecido pelos Jogos Escolares de Niterói (JEN), que ampliam as oportunidades de participação e contribuem para a identificação de novos talentos.