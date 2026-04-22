Niterói: Mulheres empreendedoras ganham curso gratuito na cidade - Lucas Benevides

Niterói: Mulheres empreendedoras ganham curso gratuito na cidadeLucas Benevides

Publicado 22/04/2026 07:54

Niterói - A Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói retoma, no próximo dia 27 de maio, o projeto Fazendo por Elas, agora em uma nova fase que amplia o foco na educação financeira e no fortalecimento do empreendedorismo feminino. O encontro será realizado das 8h30 às 17h, na sede da secretaria (Rua da Conceição número 100, no Centro), e é gratuito.

Entre os principais diferenciais desta edição está a parceria com o Sebrae, que vai oferecer uma aula voltada para finanças pessoais e organização de orçamento, conteúdos fundamentais para mulheres que desejam conquistar maior autonomia financeira e estruturar melhor seus negócios.

A programação continua com a participação das auditoras fiscais Eduarda Cadena e Maria Helena Oliveira, que irão abordar temas relacionados à gestão fiscal de forma didática e acessível. O fiscal de posturas Leonardo Farias dará informações sobre alvará. Outro destaque é a presença da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro (SEDEN), que apresentará iniciativas do programa Niterói Empreendedora e da Casa do Empreendedor, conectando as participantes a oportunidades e políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento. O projeto segue sob a gestão do subsecretário Vinicius Carlos Fundo.

“Retomar o Fazendo por Elas com novos parceiros e conteúdo atualizado já com os reflexos da Reforma Tributária é um passo importante para ampliar o acesso das mulheres à educação financeira e à informação de qualidade. Nosso objetivo é oferecer ferramentas práticas que contribuam tanto para a organização da vida pessoal quanto para o fortalecimento de iniciativas empreendedoras na cidade”, destaca o subsecretário Vinicius Carlos Fundo.

As inscrições para participar do “Fazendo por Elas” estarão abertas a partir do dia 24 de abril, por meio das redes sociais da Secretaria Municipal de Fazenda, no perfil @fazendaniteroi. A retomada do projeto reafirma o compromisso da Prefeitura de Niterói com a promoção da educação financeira e o incentivo ao protagonismo feminino, reunindo conhecimento técnico, orientação prática e acesso a políticas públicas em um ambiente de aprendizado e troca de experiências.



SERVIÇO:



Fazendo por Elas | Segunda edição – Finanças Pessoais e Gestão Fiscal

Inscrições: a partir de 24 de abril, pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Fazenda (@fazendaniteroi)

Data da aula: 27 de maio de 2026

Horário: 8h30

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Fazenda (Palácio Arariboia)

Endereço: Rua da Conceição, número 100, Centro de Niterói