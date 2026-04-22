Niterói: o carioca Maurício Einhorn ganhou seu primeiro instrumento dos pais, gaitistas amadores, aos cinco anos de idade - Divulgação

Niterói: o carioca Maurício Einhorn ganhou seu primeiro instrumento dos pais, gaitistas amadores, aos cinco anos de idadeDivulgação

Publicado 22/04/2026 08:19

Niterói - Considerado um dos mais importantes gaitistas em atividade no mundo, Maurício Einhorn chega ao SESC Pulsar com seu novo projeto, Harmonia Viva. O artista encerra a série de seis apresentações no SESC Niterói (24/04, sexta-feira, às 19h).

Prestes a completar 94 anos, o carioca Maurício Einhorn ganhou seu primeiro instrumento dos pais, gaitistas amadores, aos cinco anos de idade. Desde então, dedicou-se a estudar a harmônica de boca de forma autodidata. Ao longo de quase oito décadas de carreira, participou de mais de mil gravações com artistas nacionais e internacionais, como Tom Jobim, Sarah Vaughan, Kenny Barron, Angela Ro Ro, Agepê, Baden Powell, Paulo Moura, Marcos Valle, Edu Lobo, Eumir Deodato, João Donato, Ivan Lins, Zizi Possi, Ney Matogrosso, entre muitos outros. Além disso, é compositor de alguns dos clássicos do samba-jazz e da bossa nova, como “Estamos Aí”, “Batida Diferente” e “Tristeza de Nós Dois”. A produção executiva do projeto é assinada pela renomada Luciana Moisakis.



Serviço:



SESC Niterói – 24/04 (sexta-feira), às 19h

Endereço: R. Padre Anchieta, 56 - São Domingos, Niterói – RJ

Entrada: R$ 15 (inteira), R$ 13,50 (convênio), R$ 10,50 (credencial plena), R$ 7,50 (meia-entrada para casos previstos por lei, estendida a professores e classe artística mediante apresentação de registro profissional e programa Mesa Brasil), gratuito (público PCG)

