Niterói: Centro de Artes UFF terá residência artística sobre o Bumba-meu-boiReprodução
Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, Bumba-meu-boi terá evento no Centro de Artes UFF
Residência articula prática artística, formação e convivência no contexto universitário e urbano da cidade
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Galocantô homenageia Luiz Carlos da Vila no Municipal
Quinteto fará tributo ao renomado sambista em uma única apresentação no dia 2 de maio
Secretaria Municipal de Fazenda lança nova etapa do projeto Fazendo por Elas
Em parceria com o Sebrae e com formação gratuita para mulheres, nova fase do projeto oferece curso gratuito com aulas sobre finanças pessoais, gestão fiscal e apoio ao empreendedorismo feminino
Niterói inicia distribuição de mais de 11 mil materiais esportivos para escolas da rede municipal
Entrega contempla todas as unidades e reforça atividades pedagógicas e esportivas desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental II
Síndicos ligados à Máfia dos Condomínios continuam se reelegendo no bairro Jardim Icaraí
Lawfare condominial explode na cidade. Proprietários relatam o uso excessivo de procurações e reeleição de síndicos suspeitos de envolvimento em casos de abusos de poder
Reserva Cultural de Niterói recebe abertura do 2º Festival de Cinema Europeu Imovision
Evento de 23 a 29 de abril reúne 14 filmes inéditos, sessões com debate e delegação internacional de atores e realizadores
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