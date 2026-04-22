Niterói: Centro de Artes UFF terá residência artística sobre o Bumba-meu-boi - Reprodução

Niterói: Centro de Artes UFF terá residência artística sobre o Bumba-meu-boiReprodução

Publicado 22/04/2026 08:16

Niterói - O Centro de Artes UFF, em parceria com a Companhia Mãos Calejadas, convidam para a inscrição na Residência Artística e Formativa do Bumba-meu-boi Sotaque Pindaré, projeto que busca promover um encontro entre tradição e experiência, propondo a ativação de saberes da cultura popular brasileira por meio do corpo, do som e da criação coletiva. Conduzida pelo Mestre Cidel Trindade e por Cristina Cavallo, a residência articula prática artística, formação e convivência, sendo composta por duas frentes complementares: a Oficina de Dança e Indumentária e a Oficina de Percussão.

Ao trazer essa manifestação para o contexto universitário e urbano de Niterói, a residência busca ampliar o acesso, fortalecer vínculos comunitários e criar um espaço de partilha em que diferentes histórias possam se encontrar e se transformar. Mais do que uma formação, trata-se de um gesto de aproximação: com o outro, com o território e com as múltiplas formas de viver e reinventar a cultura popular.

Serão oferecidas 20 vagas em cada oficina, promovendo um ambiente de aprendizagem acessível a participantes com diferentes trajetórias e níveis de experiência. A proposta é vivenciar o Bumba-meu-boi - reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO - não apenas como linguagem artística, mas como campo de relações, em que música, dança, fazer manual e dimensão simbólica se entrelaçam.

O sotaque Pindaré, originário da Baixada Maranhense, é o eixo dessa experiência. Marcado pela força dos pandeirões, das matracas e dos tambores onça, e pela presença de referências indígenas em suas formas e narrativas, esse sotaque expressa uma tradição viva, atravessada por memórias, territorialidades e modos de existência. Mais do que aprender técnicas, a residência convida à escuta e ao reconhecimento desses saberes como práticas de continuidade cultural.

A Residência Artística e Formativa do Bumba-meu-boi Sotaque Pindaré culminará na criação do grupo “Boi das Águas Escondidas”. A ideia é que o boi seja batizado no dia 24 de junho, dia de São João, padroeiro de Niterói (águas escondidas, em tupi guarani). As inscrições, que são gratuitas, vão até o dia 27 de abril e o resultado será divulgado no dia 30. As oficinas irão acontecer às segundas e quartas, das 18 às 20h, e têm início previsto para 4 de maio. Inscrições: link da Bio @centrodeartesuff