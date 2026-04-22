Niterói: Caminhada dos Cravos vai acontecer no Campo de São Bento, em Icaraí - Divulgação

Niterói: Caminhada dos Cravos vai acontecer no Campo de São Bento, em IcaraíDivulgação

Publicado 22/04/2026 18:41

Niterói - No próximo domingo (26), Niterói volta às ruas com flores nas mãos e um gesto coletivo que atravessa gerações. A Caminhada dos Cravos reúne moradores, movimentos sociais, lideranças e famílias em um ato simbólico e político em defesa da democracia, da liberdade e de um projeto de sociedade mais justo e menos desigual.

Inspirada na Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura salazarista em Portugal no dia 25 de abril de 1974, a mobilização em Niterói ressignifica esse marco histórico a partir da realidade brasileira. Em 2026, o episódio completa 52 anos e segue como referência internacional de uma transição democrática construída com participação popular e sem violência. Há 17 anos, a Cidade Sorriso mantém viva essa tradição, consolidando a Caminhada dos Cravos como um dos principais atos públicos de afirmação democrática no estado do Rio de Janeiro. Mais do que um evento simbólico, a iniciativa se firmou como prática contínua de mobilização, ocupação do espaço público e construção de consciência coletiva diante dos desafios contemporâneos.

Em um contexto global e nacional marcado por tensões políticas e ameaças autoritárias, a presença nas ruas ganha ainda mais significado. A caminhada reafirma o compromisso de Niterói com valores democráticos e com a defesa intransigente dos direitos fundamentais, transformando a memória em ação e a história em posicionamento político.

“O fascismo reaparece adaptado às linguagens contemporâneas, operando pela desinformação, pela normalização da violência e pela tentativa de deslegitimar instituições e direitos. Trata-se também de uma disputa de sentidos. De um lado, projetos que operam pela exclusão, pela violência e pela desinformação. De outro, práticas coletivas que reafirmam a democracia como construção social e cultural”, afirma Leonardo Giordano, vereador de Niterói e um dos idealizadores da Caminhada dos Cravos.

Com cravos nas mãos, a população reafirma que a democracia se fortalece no cotidiano, na ocupação dos espaços públicos e na mobilização permanente da sociedade. A expectativa é de que a caminhada reúna centenas de participantes, fortalecendo um movimento que já faz parte do calendário político e simbólico da cidade.



Serviço

Caminhada dos Cravos

Data: domingo (26/04)

Horário: 9h

Local: Campo de São Bento, Niterói





