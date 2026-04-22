Da esquerda para direita, Ludovic Boukherma, Julio Medem, Barbara Rochi, Alanté Kavaïté, Zoran Boukerma e Jean Thomas Bernardini - Beto Vale

Da esquerda para direita, Ludovic Boukherma, Julio Medem, Barbara Rochi, Alanté Kavaïté, Zoran Boukerma e Jean Thomas Bernardini Beto Vale

Publicado 22/04/2026 18:37

Niterói - O Reserva Cultural de Niterói recebeu, na tarde desta quarta-feira (22), a coletiva de imprensa que marca a abertura da 2ª edição do Festival de Cinema Europeu Imovision. O evento acontece de 23 a 29 de abril, reunindo 14 filmes inéditos de países como França, Alemanha, Itália, Espanha, Polônia e Suíça, com passagens por festivais como Cannes, Veneza e Roma. O Reserva Cultural de Niterói fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 880 — São Domingos.

Participaram os diretores Julio Medem (Oito Décadas de Amor), Alanté Kavaïté (Beladona), Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma (E Seus Filhos Depois Deles), além da atriz Barbara Ronchi (Diva Futura). A coletiva teve como mediador o professor e crítico de cinema Marcelo Janot.



Na abertura, o presidente e fundador da Imovision, Jean Thomas Bernardini, destacou o cuidado curatorial desta edição. “A gente reforçou a programação este ano. Apesar de serem de países diferentes, os filmes dialogam entre si. Existe uma atenção na curadoria para criar uma experiência contínua, em que um filme conversa com o outro. Isso é essencial, especialmente para valorizar o cinema independente, que enfrenta cada vez mais espaço reduzido diante das grandes produções”, afirmou.



Em Oito Décadas de Amor, Julio Medem atravessa 90 anos da história da Espanha a partir de dois personagens marcados por traumas familiares e pela memória da Guerra Civil. “Quis construir um poema que começa com versos de morte e, aos poucos, se transforma em versos de amor”, afirmou o diretor. Já Diva Futura revisita a ascensão e queda da primeira agência de pornografia da Itália, entre as décadas de 1950 e 1970, em meio à revolução sexual. “Era um momento em que essas mulheres reivindicavam liberdade sobre seus corpos e suas escolhas, algo que hoje ainda provoca debate”, disse Barbara Ronchi.

Em Beladona, Alanté Kavaïté propõe uma reflexão sensível sobre envelhecimento, cuidado e finitude, acompanhando relações entre cuidadores e idosos. “A gente esconde a morte, mas o filme propõe refletir sobre como tornar esse processo menos doloroso e mais humano”, destacou. Já E Seus Filhos Depois Deles, dos irmãos Ludovic & Zoran Boukherma, acompanha jovens na França dos anos 1990 em meio a transformações sociais e de classe. “Nos interessava mostrar uma geração sem perspectiva de futuro na fábrica, o que impacta diretamente as relações e tensões sociais”, explicaram.

