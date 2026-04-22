Niterói: circuito contará com três etapas ao longo do ano, passando por diferentes pontos da cidadeDivulgação
Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de maio no perfil oficial do evento no Instagram: https://www.instagram.com/superpaddle.21. No perfil, a organização disponibiliza o link direto de inscrição, além de informações sobre categorias, regulamento e programação da competição.
O Super Paddle 2026 integra o calendário esportivo da cidade. O evento se consolidou como uma das principais competições da modalidade do estado do Rio de Janeiro, reunindo equipes e atletas de diferentes estados.
O circuito contará com três etapas ao longo do ano, passando por diferentes pontos da cidade. Após a abertura em Icaraí, a segunda etapa está prevista para o dia 25 de julho, com possibilidade de realização no Forte Rio Branco ou na Praia de São Francisco. Já a terceira etapa será disputada no dia 12 de setembro, em Charitas ou na Praia de Itaipu.
O Circuito Super Paddle 2026 tem apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reforçando o incentivo à prática esportiva e à ocupação dos espaços públicos.
De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o evento reforça o protagonismo da cidade na modalidade. “O Super Paddle já é uma referência no calendário esportivo de Niterói e fortalece ainda mais a presença da cidade no cenário nacional da canoa havaiana. É um evento que une alto rendimento, participação e valorização do nosso litoral”, afirmou o secretário.
Reconhecida como um dos principais polos da canoa havaiana no Brasil, Niterói reúne dezenas de equipes e atletas e se destaca pelas condições naturais favoráveis à prática esportiva, com uma orla amplamente utilizada para treinamentos e competições.
SERVIÇO:
Evento: Circuito Super Paddle 2026 – 1ª Etapa
Data: 09 de maio de 2026
Local: Praia de Icaraí
Inscrições: até 6 de maio
Link: https://www.instagram.com/superpaddle.21
Foto: Bruno Araújo
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