Niterói: circuito contará com três etapas ao longo do ano, passando por diferentes pontos da cidade - Divulgação

Niterói: circuito contará com três etapas ao longo do ano, passando por diferentes pontos da cidadeDivulgação

Publicado 22/04/2026 18:48





Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de maio no perfil oficial do evento no Instagram:



O Super Paddle 2026 integra o calendário esportivo da cidade. O evento se consolidou como uma das principais competições da modalidade do estado do Rio de Janeiro, reunindo equipes e atletas de diferentes estados.



O circuito contará com três etapas ao longo do ano, passando por diferentes pontos da cidade. Após a abertura em Icaraí, a segunda etapa está prevista para o dia 25 de julho, com possibilidade de realização no Forte Rio Branco ou na Praia de São Francisco. Já a terceira etapa será disputada no dia 12 de setembro, em Charitas ou na Praia de Itaipu.



O Circuito Super Paddle 2026 tem apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reforçando o incentivo à prática esportiva e à ocupação dos espaços públicos.



De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o evento reforça o protagonismo da cidade na modalidade. “O Super Paddle já é uma referência no calendário esportivo de Niterói e fortalece ainda mais a presença da cidade no cenário nacional da canoa havaiana. É um evento que une alto rendimento, participação e valorização do nosso litoral”, afirmou o secretário.



Reconhecida como um dos principais polos da canoa havaiana no Brasil, Niterói reúne dezenas de equipes e atletas e se destaca pelas condições naturais favoráveis à prática esportiva, com uma orla amplamente utilizada para treinamentos e competições.



SERVIÇO:



Evento: Circuito Super Paddle 2026 – 1ª Etapa

Data: 09 de maio de 2026

Local: Praia de Icaraí

Inscrições: até 6 de maio

Link: Niterói - Tradicional campeonato de canoa havaiana (va´a), o Circuito Super Paddle 2026 iniciou as inscrições para a primeira etapa do evento. A prova será realizada no dia 9 de maio (sábado), na Praia de Icaraí, com atletas de diferentes níveis na prática da modalidade de todo o país.Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de maio no perfil oficial do evento no Instagram: https://www.instagram.com/superpaddle.21 . No perfil, a organização disponibiliza o link direto de inscrição, além de informações sobre categorias, regulamento e programação da competição.O Super Paddle 2026 integra o calendário esportivo da cidade. O evento se consolidou como uma das principais competições da modalidade do estado do Rio de Janeiro, reunindo equipes e atletas de diferentes estados.O circuito contará com três etapas ao longo do ano, passando por diferentes pontos da cidade. Após a abertura em Icaraí, a segunda etapa está prevista para o dia 25 de julho, com possibilidade de realização no Forte Rio Branco ou na Praia de São Francisco. Já a terceira etapa será disputada no dia 12 de setembro, em Charitas ou na Praia de Itaipu.O Circuito Super Paddle 2026 tem apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reforçando o incentivo à prática esportiva e à ocupação dos espaços públicos.De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o evento reforça o protagonismo da cidade na modalidade. “O Super Paddle já é uma referência no calendário esportivo de Niterói e fortalece ainda mais a presença da cidade no cenário nacional da canoa havaiana. É um evento que une alto rendimento, participação e valorização do nosso litoral”, afirmou o secretário.Reconhecida como um dos principais polos da canoa havaiana no Brasil, Niterói reúne dezenas de equipes e atletas e se destaca pelas condições naturais favoráveis à prática esportiva, com uma orla amplamente utilizada para treinamentos e competições.Evento: Circuito Super Paddle 2026 – 1ª EtapaData: 09 de maio de 2026Local: Praia de IcaraíInscrições: até 6 de maioLink: https://www.instagram.com/superpaddle.21









Foto: Bruno Araújo





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