Niterói: Comissão é composta por 15 membros titulares e 15 suplentes, sendo cinco representantes do Governo Federal, cinco dos estados e cinco dos municípios,Divulgação
A criação da Comissão, publicada no Diário Oficial da União, representa um avanço na estrutura de governança do Sistema Nacional de Cultura e estabelece um espaço permanente de pactuação entre União, estados e municípios. A instância terá a função de definir diretrizes, instrumentos e mecanismos de gestão cultural de forma integrada, fortalecendo o modelo federativo da política cultural brasileira.
Composta por 15 membros titulares e 15 suplentes, sendo cinco representantes do Governo Federal, cinco dos estados e cinco dos municípios, a Comissão Intergestores Tripartite passa a atuar como instância estratégica de articulação nacional, nos moldes de estruturas já consolidadas em outras áreas das políticas públicas e sociais do Brasil, como o SUS.
A presença de Niterói entre os representantes titulares reforça o protagonismo da cidade na formulação e implementação de políticas culturais estruturantes, orientadas pelo reconhecimento da cultura como direito e pela participação social como eixo permanente de gestão.
“A experiência de Niterói demonstra que garantir o direito à cultura exige presença do poder público nos territórios, investimento contínuo e participação social como método. Temos construído políticas que ampliam o acesso, fortalecem a produção cultural e reconhecem a cultura como dimensão fundamental da cidadania. Integrar essa instância nacional é a oportunidade de contribuir com esse acúmulo e, ao mesmo tempo, avançar na construção de uma política cultural cada vez mais articulada no Brasil”, afirma Júlia Pacheco.
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