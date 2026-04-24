Niterói: De acordo com o presidente da Neltur, André Bento, o projeto fortalece Niterói - Divulgação

Niterói: De acordo com o presidente da Neltur, André Bento, o projeto fortalece Niterói Divulgação

Publicado 24/04/2026 00:25

Niterói - A cidade de Niterói está entre os finalistas da 3º edição do Prêmio Ibero-Americano DTI 2026, na categoria Acessibilidade Turística – segmento Destinos, com o projeto Ecotur Sem Barreiras. A cidade é a única representante do Sudeste na disputa e concorre com projetos da Argentina, México e Curitiba. A indicação reforça o protagonismo de Niterói no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à acessibilidade e ao turismo inclusivo.

O Ecotur Sem Barreiras é uma iniciativa da Neltur, em parceria com a Coordenadoria de Acessibilidade, com o Clube Niteroiense de Montanhismo e a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. A iniciativa promove trilhas inclusivas com o uso de cadeira adaptada, permitindo que pessoas com deficiência físico-motora tenham acesso a percursos em meio à natureza com segurança e acompanhamento especializado.

De acordo com o presidente da Neltur, André Bento, o projeto fortalece Niterói como um destino turístico sustentável e preparado para receber visitantes diversos. “O Niterói Ecotur Sem Barreiras nasce de uma visão estratégica de que o turismo precisa ser cada vez mais inclusivo e acessível. Ao longo da sua execução, já realizamos mais de 100 edições e passamos dos 3 mil participantes, consolidando o projeto como uma política pública relevante para o desenvolvimento do ecoturismo na cidade. É uma iniciativa que muito nos orgulha, que une promoção turística, inclusão e geração de experiências marcantes, posicionando a cidade como referência em acessibilidade no turismo”, reforçou André Bento.

O projeto tem um impacto humano muito significativo e garante que pessoas com deficiência possam vivenciar trilhas e belezas naturais com segurança e autonomia. Durante as trilhas, equipes técnicas especializadas acompanham os participantes, garantindo suporte adequado para diferentes tipos de deficiência e promovendo uma experiência segura e acolhedora.

A indicação ao prêmio internacional coloca Niterói em evidência como uma cidade comprometida com a inclusão e a democratização do acesso ao turismo, reforçando a importância de políticas públicas que garantam o direito à cidade para todos. A votação é aberta ao público e acontece pelas redes sociais do prêmio https://l1nk.dev/9rtbcfl até o dia 24 de abril.

“Participar da votação do prêmio Ibero-Americano DTI 2026 representa muito mais do que um reconhecimento simbólico. Ele reforça a importância de políticas públicas que garantam o direito de todas as pessoas de vivenciar o turismo com autonomia, segurança e dignidade”, afirmou a coordenadora de Acessibilidade, Camila Rodrigues.

Além das trilhas, Niterói vem ampliando iniciativas que tornam o turismo mais acessível. Um dos destaques é o programa Praia Sem Barreiras, que oferece infraestrutura para banho de mar assistido, com esteiras de acesso e cadeiras anfíbias.