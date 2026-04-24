Niterói: Nino, cover do Renato Russo, faz show no Clube Central - Divulgação

Niterói: Nino, cover do Renato Russo, faz show no Clube CentralDivulgação

Publicado 24/04/2026 00:29

Niterói - O show Tributo à Legião Urbana é a atração do Happy Hour do Clube Central, nesta sexta-feira (24), a partir das 19h, em Niterói. Acompanhado de sua banda, o artista Nino Russo vai cantar os clássicos do repertório da Legião, em uma noite especial para os fãs.

Há anos Nino se dedica com sucesso ao trabalho de interpretar as canções da banda imortalizadas na voz de Renato Russo (1960-1996), com shows dentro e fora do estado do Rio.

Os hits da Legião Urbana e de Renato Russo vão ser a trilha sonora também da festa dos aniversariantes do mês no Central, com direito a bolo e parabéns, uma tradição que acontece a cada edição do Happy Hour do clube.

O Happy Hour com a homenagem à Legião Urbana tem ingressos a R$ 30, na secretaria do clube. Eles também podem ser reservados através da plataforma Sympla. Na hora, a entrada custa R$ 40. O Clube Central fica na Praia de Icaraí 335.