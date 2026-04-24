Niterói: biblioteca, localizada na sede da Clin, Rua Indígena, 72, São Lourenço, está disponível para uso de funcionários e toda a populaçãoDivulgação
A iniciativa, que começou em 2017, reúne desde livros técnicos, como “Dicionário Escolar Inglês-Português” e “Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis”, até romances e obras de ficção, como “A Rainha do Castelo de Ar”, de Stieg Larsson, e “A Vencedora”, de David Baldacci. Antes de serem disponibilizados, os livros passam por uma seleção para avaliação de suas condições. Os que estão em bom estado são destinados à biblioteca, enquanto os que não apresentam condições de leitura são encaminhados para o setor de reciclagem da empresa.
A biblioteca, localizada na sede da Clin, Rua Indígena, 72, São Lourenço, está disponível para uso de funcionários e toda a população. Os livros ficam expostos na estante e qualquer pessoa pode escolher um título. Cláudia Alves, recepcionista na sede da empresa, comentou sobre a ação: “Foi um empurrão para ler mais. A variedade de livros doados é muito grande, e acabei lendo obras que talvez não leria antes. E não é só para os funcionários: os moradores também utilizam a biblioteca. Muita gente vem aqui pegar livros.”
Doação - Os interessados devem localizar o Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) mais próximo. Os PEVs funcionam todos os dias úteis, das 8h às 16h. Confira os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) da empresa no site www.clin.rj.gov.br
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