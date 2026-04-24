Niterói: projeto reafirma sua vocação como espaço de resistência cultural, reflexão e valorização do audiovisual e se reinventa para seguir conectando diferentes públicos ao cinema fantástico e às suas potentes possibilidades narrativas - Divulgação

Niterói: projeto reafirma sua vocação como espaço de resistência cultural, reflexão e valorização do audiovisual e se reinventa para seguir conectando diferentes públicos ao cinema fantástico e às suas potentes possibilidades narrativasDivulgação

Publicado 24/04/2026 01:18

Niterói - O Cineclube Rã Vermelha está de volta com a proposta de democratizar o acesso ao cinema fantástico e de terror, formando novos públicos em Niterói. Com sessões gratuitas no Cine Arte UFF e atividades itinerantes em escolas públicas, o projeto aposta na difusão de obras brasileiras e internacionais fora do circuito comercial, além de incentivar o olhar crítico de jovens espectadores. A próxima sessão acontece no dia 26 de abril, às 20h, com a exibição do filme espanhol, vencedor do Goya, ‘O Dia da Besta’ (1995).



Criado de forma independente em 2014 por estudantes da Universidade Federal Fluminense, o Rã Vermelha interrompeu suas atividades em 2020 e retornou em 2024. Este ano, o projeto conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, e do Governo Federal, por meio da chamada pública SMC 02/2025 da Política Nacional de Fomento à Cultura (PNAB).



O Cineclube Rã Vermelha, um projeto realizado pela Fantascópio Produções, produzido pela Comala Filmes, conta com programação até junho. Serão realizadas oito sessões no total, sendo cinco no Cine Arte UFF, incluindo uma “Sessão Girinos” voltada para escolas da rede pública, e três sessões itinerantes em escolas públicas. Além disso, pelo menos duas das sessões no Cine Arte UFF contarão com debates com especialistas.



Na “Sessão Girinos”, realizada em escolas da rede pública de Niterói, serão exibidos curtas-metragens brasileiros do gênero fantástico voltados ao público infanto-juvenil.



Segundo o idealizador, Otávio Lima, a proposta nas escolas vai além da exibição de filmes. “Queremos estimular o senso crítico dos alunos e apresentar produções brasileiras contemporâneas que muitas vezes não chegam ao grande público, contribuindo para a formação de novos espectadores e, quem sabe, futuros trabalhadores do audiovisual”, afirma.



Os idealizadores, Fabrício Basílio e Otávio Lima, observaram que ao longo dos anos um público mais jovem e diverso participa das sessões, além do aumento do interesse pelo cinema nacional, especialmente o de gênero. “Essa mudança se deve a longevidade do cineclube Rã Vermelha, a recente valorização do cinema brasileiro e o crescimento da produção de filmes de terror e fantasia”, explicam. E concluem que “as novas exibições do cineclube contribuem o nosso desejo de divulgar o cinema de gênero brasileiro e internacional continuamente, na missão principal de formar público. Isso tem a ver também com criar hábito”.

O projeto reafirma sua vocação como espaço de resistência cultural, reflexão e valorização do audiovisual. Entre pausas e retomadas, o Rã Vermelha se reinventa para seguir conectando diferentes públicos ao cinema fantástico e às suas potentes possibilidades narrativas. Em 2026, chega a Niterói com uma programação diversa que transita entre o cinema nacional e internacional, reunindo obras de terror, fantasia, distopias e outras vertentes que expandem o imaginário e revelam a força criativa do cinema fantástico. Mais informações sobre o projeto e sobre como participar das atividades formativas serão divulgadas nas redes sociais do cineclube (@cinecluberavermelha).



Programação:



Sessão: dia 26 de abril, às 20h.Filme espanhol ‘O Dia da Besta’ (1995), de Alex de la Iglesia, com roteiro de Jorge Guerricaechevarria e Alex de la Iglesia e elenco formado pelos atores Alex Ângulo, Armando De Razza e Santiago Segura. O filme foi indicado em 9 categorias no prêmio Goya (o Oscar espanhol), sendo o vencedor em 6, incluindo Melhor Diretor e Melhor Ator - Revelação







Sinopse: Determinado a cometer o maior número de pecados para impedir o nascimento da besta, um padre católico se une a um aficionado do Black Metal e a um conhecedor do ocultismo italiano. Agora ele deve tornar-se um pecador. Ainda há esperança?







Local: Cine Arte UFF — R. Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói (RJ).



Entrada franca. Retirar o ingresso na bilheteria do cinema.





