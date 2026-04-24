Niterói: Eduardo Moscovis atua em texto que busca envolver e provocar o espectador em uma reflexão atual e urgente - Divulgação

Niterói: Eduardo Moscovis atua em texto que busca envolver e provocar o espectador em uma reflexão atual e urgenteDivulgação

Publicado 24/04/2026 00:50

Niterói - Pode um homem pacífico cometer um ato de extrema violência? Partindo dessa indagação, a peça "Motociclista no Globo da Morte", estrelada por Eduardo Moscovis e dirigida por Rodrigo Portella, busca envolver e provocar o espectador numa reflexão atual e urgente. De 24 a 26 de abril, é possível conferir o premiado espetáculo em solo niteroiense, no Centro de Artes UFF, 20h na sexta-feira e às 19h no sábado e domingo.

O texto apresenta a história de Antônio, um matemático, um homem racional e sensato que, numa tarde de um dia qualquer, se vê envolvido numa espiral de violência quando almoçava em um bar. É a partir deste fato que sua vida se modifica para sempre. Enquanto conta ao público, com riqueza de detalhes, o que aconteceu, Antonio vai tecendo considerações sobre as diversas formas de violência que resultam da vida em sociedade. E se é possível aos seres humanos como indivíduos combater essa violência ou se é inevitável render-se a ela.

A peça tem duração de 60 minutos e a classificação indicativa é de 14 anos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro da UFF (de 14 às 21h) ou online (ingressosuff.com.br): R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia-entrada). Endereço: Rua Miguel de Frias n. 9, Icaraí, Niterói.