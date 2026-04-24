Niterói: Eduardo Moscovis atua em texto que busca envolver e provocar o espectador em uma reflexão atual e urgenteDivulgação
Premiado monólogo estrelado por Eduardo Moscovis tem curta temporada no Teatro da UFF
Texto apresenta a história de Antônio, um matemático que se vê envolvido numa espiral de violência
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Clin realizou operação especial para festejos de São Jorge
A empresa ainda ressalta que operação especial segue até a próxima quarta-feira
De doações a leitores: CLIN promove circulação de livros na cidade
Iniciativa, que começou em 2017, reúne desde livros técnicos, até romances e obras de ficção
Niterói passa a integrar instância nacional de articulação das políticas culturais
A nomeação evidencia o reconhecimento nacional da trajetória de Niterói na consolidação de políticas públicas de cultura
Legião Urbana inspira show em Icaraí
Tributo à banda é atração de Happy Hour do Clube Central
Niterói concorre a prêmio internacional de acessibilidade turística com projeto de trilhas inclusivas
Cidade é a única representante do Sudeste na categoria e disputa com iniciativas de Argentina e México
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