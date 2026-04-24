Niterói: Neltur e Abrasel trabalham juntas pelo turismo gastronômico da cidade - Divulgação

Niterói: Neltur e Abrasel trabalham juntas pelo turismo gastronômico da cidadeDivulgação

Publicado 24/04/2026 00:57

Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Leste Fluminense) estão alinhando estratégias para o fortalecimento do turismo gastronômico de Niterói.

Na reunião, realizada no último dia 20, participaram o Presidente da Neltur, André Bento; o Diretor Técnico, Edson Motta; o Presidente da Abrasel Leste Fluminense, Sandro Pietrobelli; e o consultor de Relações Institucionais, Bruno Kazuhiro. Foram debatidas várias propostas e, entre elas, definições de instrumentos legais e políticas públicas voltadas ao incentivo do turismo gastronômico em Niterói.

Os representantes das duas entidades conversaram também sobre à ampliação da participação institucional da Abrasel no Conselho Municipal de Turismo, o apoio do município nas iniciativas do setor e à criação de produtos e roteiros turísticos integrados à rede de bares e restaurantes, além meios para o aproveitamento dos eventos públicos em polos gastronômicos da cidade.



André Bento afirmou que a aproximação da Neltur com entidades representativas do setor produtivo é fundamental para o planejamento estratégico do turismo na cidade. “A gastronomia tem papel central na experiência turística e no desenvolvimento econômico. Esse diálogo qualificado contribui para ações mais efetivas e alinhadas às demandas do setor”, ressaltou.



“A integração com a Neltur é essencial para fortalecer o setor e ampliar a visibilidade da gastronomia de Niterói. Estamos prontos para contribuir com ideias e ações que valorizem os bares e restaurantes e impulsionem o turismo na cidade”, disse o Presidente da Abrasel Leste Fluminense, Sandro Pietrobelli, destacando a importância da parceria com o poder público.