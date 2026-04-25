Niterói: a iniciativa busca ampliar a representatividade das lideranças comunitáriasLuciana Carneiro
Prefeitura e FGV abrem inscrições para segunda turma de capacitação voltada a líderes comunitários
Interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 29 de abril
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Delegação artística do Festival de Cinema Europeu Imovision visita o MAC
O encontro reuniu importantes nomes do cinema europeu contemporâneo, que aproveitaram a vinda à cidade para a grande noite de abertura da segunda edição do festival
Procuradoria Eleitoral pede inelegibilidade de 8 anos de Carlos Jordy por crime eleitoral
Em parecer enviado ao TSE, órgão defende que candidato a prefeito em 2024 participou ativamente de esquema
Águas do Rio leva atendimento itinerante a Alcântara
Clientes poderão solicitar serviços, tirar dúvidas e negociar débitos com condições especiais neste sábado, 25
Cineclube Rã Vermelha leva cinema fantástico a novos públicos
Projeto com atividades gratuitas une exibições no Cine Arte UFF e ações em escolas públicas para ampliar o acesso ao audiovisual
Neltur e Abrasel alinham estratégias para fortalecer o Turismo Gastronômico
Foram debatidas definições de instrumentos legais e políticas públicas voltadas ao incentivo do turismo gastronômico
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