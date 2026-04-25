Niterói: a iniciativa busca ampliar a representatividade das lideranças comunitárias - Luciana Carneiro

Niterói: a iniciativa busca ampliar a representatividade das lideranças comunitáriasLuciana Carneiro

Publicado 25/04/2026 09:18

Niterói - A Prefeitura, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), está com inscrições abertas para “Capacitação para Lideranças Comunitárias de Niterói”. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Participação Popular (Sempas) e investe no fortalecimento das lideranças comunitárias como estratégia para o desenvolvimento local e o incentivo ao empreendedorismo.

“Um dos objetivos é valorizar o saber de quem vive os territórios, das lideranças comunitárias. Nossa proposta é destacar, não só a importância do território, mas principalmente, desenvolver políticas públicas que reconheçam e valorizem as favelas como espaços condutores de boas iniciativas”; destaca o secretário de Participação Popular, Octávio Ribeiro.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link: https://forms.gle/WtJw6FQvorwZiFVNA até o dia 29 de abril e anexar documento ou carta de intenção que demonstre vínculo com a atividade de liderança no território que representa.

As aulas acontecerão em modo híbrido. Nas quartas-feiras serão em modo online e ao vivo e nos sábados, presencialmente, em um equipamento da Prefeitura.

A iniciativa busca ampliar a representatividade das lideranças comunitárias, a identidade local e estimular a criação de redes colaborativas. O conteúdo do curso inclui desde da teoria de participação social, gestão de projetos e recursos, mobilização e comunicação com a base, entre outros conteúdos. O curso inclui a apresentação de um projeto final e certificado.

“A FGV tem a missão de contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país, e este curso foi pensado para oferecer ferramentas que fortaleçam a atuação das lideranças comunitárias. A proposta é fortalecer os territórios e ampliar a capacidade de implementação de políticas públicas sem que seja necessário sair da própria comunidade”, pontua o gerente executivo da FGV, Alexis Vargas.

A primeira turma, finalizada em março, contou com 42 formados, entre eles Juliene Dantas, síndica do conjunto habitacional Jardim das Paineiras, que destaca o curso como uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento de sua atuação comunitária.

“Aprendi muito, na maneira de mobilizar as pessoas da comunidade e os caminhos a seguir para solucionar problemas. Foi um curso transformador e muito importante para me tornar uma liderança melhor para a comunidade”, afirma Juliene.