Niterói: circuito segue ao longo do ano com etapas em São Paulo (setembro) e Rio de Janeiro (novembro), consolidando-se como um dos principais eventos de corrida do país - Divulgação

Niterói: circuito segue ao longo do ano com etapas em São Paulo (setembro) e Rio de Janeiro (novembro), consolidando-se como um dos principais eventos de corrida do paísDivulgação

Publicado 27/04/2026 11:49

Niterói - No dia 3 de maio, Niterói será palco da abertura do Circuito Eco Run TotalEnergies 2026, com largada na Praça da Capoeira (Av. Quintino Bocaiúva, 721) e itinerário com as praias de São Francisco e Charitas como cartão de visitas. A prova contará com percursos de 5 km e 10 km, reunindo atletas e amantes da corrida de rua em um evento que une esporte, saúde e consciência ambiental. Ao todo, a etapa de Niterói espera reunir 3 mil corredores. Patrocinada pela TotalEnergies pelo segundo ano consecutivo, a Eco Run promove práticas sustentáveis e ações de impacto positivo, como coleta seletiva e distribuição de mudas para todos os participantes. Além da corrida, o público poderá aproveitar massagens, áreas de relaxamento e ativações gratuitas.





Serviço:

O circuito segue ao longo do ano com etapas em São Paulo (setembro) e Rio de Janeiro (novembro), consolidando-se como um dos principais eventos de corrida em prol da conscientização ambiental no país. Para mais informações e inscrições acesse: www.ecorun.com.br/niteroi-edicao-especial/unica