Niterói - No dia 3 de maio, Niterói será palco da abertura do Circuito Eco Run TotalEnergies 2026, com largada na Praça da Capoeira (Av. Quintino Bocaiúva, 721) e itinerário com as praias de São Francisco e Charitas como cartão de visitas. A prova contará com percursos de 5 km e 10 km, reunindo atletas e amantes da corrida de rua em um evento que une esporte, saúde e consciência ambiental. Ao todo, a etapa de Niterói espera reunir 3 mil corredores. Patrocinada pela TotalEnergies pelo segundo ano consecutivo, a Eco Run promove práticas sustentáveis e ações de impacto positivo, como coleta seletiva e distribuição de mudas para todos os participantes. Além da corrida, o público poderá aproveitar massagens, áreas de relaxamento e ativações gratuitas.
O circuito segue ao longo do ano com etapas em São Paulo (setembro) e Rio de Janeiro (novembro), consolidando-se como um dos principais eventos de corrida em prol da conscientização ambiental no país. Para mais informações e inscrições acesse: www.ecorun.com.br/niteroi-edicao-especial/unica
Serviço:
Eco Run TotalEnergies Niterói Data: 03/05/2026 Local: Praça da Capoeira – Avenida Quintino Bocaiuva, 721 Distâncias: 5km e 10km Horário da largada: 7h Valor do Kit: consulte as opções de kits no site do evento Retirada do Kit: Dias 1 e 2 de maio, a partir das 10h, na Centauro – Plaza Shopping Niterói (Rua Quinze de novembro, 8 - Espaço Comercial nº 246, 247 - 02 Piso) Patrocinadores: TotalEnergies Organizador: Conexão Esportiva Cultural Comercializadora: Norte Marketing Esportivo Site oficial: www.ecorun.com.br/niteroi-edicao-especial/unica
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