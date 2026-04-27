Niterói: Durante o período da intervenção, os passageiros deverão utilizar o ponto existente na Rua Mariz e Barros - Reprodução

Niterói: Durante o período da intervenção, os passageiros deverão utilizar o ponto existente na Rua Mariz e BarrosReprodução

Publicado 27/04/2026 20:36

Niterói - A Nittans vai interditar temporariamente o trânsito na Avenida Almirante Ary Parreiras, no trecho entre as ruas Jornalista Irineu Marinho e Lemos Cunha, no sentido Vital Brazil, entre os dias 28 de abril e 28 de junho. A medida é necessária para a execução das obras de implantação de um novo trecho do emissário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Icaraí. Com a interdição, os itinerários das linhas 31, 47 e 61 serão alterados temporariamente para garantir a circulação dos coletivos na região.

As linhas 47 e 61, que normalmente passam pela Rua Joaquim Távora antes de acessar a Avenida Ary Parreiras, farão o retorno na Praia de Icaraí e seguirão pela Rua Mariz e Barros, acessando, em seguida, a Rua Lemos Cunha, onde retomam o trajeto original.

Já a linha 31, que segue pela Rua Gavião Peixoto e acessa diretamente a Ary Parreiras, também será desviada pela Rua Mariz e Barros e pela Rua Lemos Cunha, retornando posteriormente ao itinerário habitual.

Durante o período da intervenção, os passageiros deverão utilizar o ponto existente na Rua Mariz e Barros, e também está prevista a implantação de um ponto provisório na Rua Lemos Cunha, na altura do número 446. Os pontos localizados na Rua Joaquim Távora, nas proximidades dos números 58 e 186, ficarão temporariamente desativados.

A orientação é que motoristas e usuários do transporte público redobrem a atenção à sinalização implantada na região e programem seus deslocamentos com antecedência. A alteração será mantida apenas durante o período de execução das obras.