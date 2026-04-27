Niterói: revitalização da orla do Centro integra um processo mais amplo de transformação realizado pela Prefeitura de Niterói na região desde 2013 - Sergio Bonelli

Niterói: revitalização da orla do Centro integra um processo mais amplo de transformação realizado pela Prefeitura de Niterói na região desde 2013Sergio Bonelli

Publicado 27/04/2026 17:42

Niterói – O projeto de Revitalização da Orla do Centro de Niterói venceu o Prêmio Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 2025, na categoria “Urbanismo, arquitetura da paisagem, planejamento e cidades”. O reconhecimento nacional ao projeto da Prefeitura de Niterói destaca a transformação urbana promovida no centro da cidade, com foco em mobilidade sustentável, requalificação dos espaços públicos, ampliação das áreas verdes, incentivo aos modos ativos de deslocamento e reconexão da cidade com a Baía de Guanabara.

“Receber o Prêmio Nacional do IAB é motivo de grande orgulho para Niterói. Esse reconhecimento mostra que estamos construindo uma cidade inovadora, sustentável e voltada para as pessoas. A revitalização da Orla do Centro representa nossa visão de futuro: recuperar espaços públicos, valorizar a mobilidade urbana e melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A intervenção requalificou 2,5 quilômetros de orla e cerca de 500 mil metros quadrados de área urbana, conectando o Caminho Niemeyer, a Praça Arariboia e a Arena Niterói em um grande parque linear costeiro. O projeto também integrou importantes terminais metropolitanos de transporte, como o sistema de barcas e o Terminal João Goulart, por onde circulam milhares de pessoas diariamente.

Outro eixo central da revitalização foi a reurbanização da Avenida Visconde do Rio Branco, seguindo o conceito de Ruas Completas, priorizando pedestres, ciclistas e o transporte coletivo. Além da redução de áreas voltadas exclusivamente ao automóvel e a ampliação de espaços públicos de convivência.

O secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, ressaltou o caráter integrado do projeto. “Esse prêmio reconhece uma política pública consistente de planejamento urbano. A Orla do Centro reúne mobilidade, sustentabilidade, habitação, paisagem e qualificação do espaço público em um único projeto. É a demonstração de que Niterói planeja o presente com responsabilidade e constrói o futuro com visão estratégica”, disse.

A Premiação Nacional do IAB é uma das mais importantes do país nos campos da arquitetura, urbanismo e planejamento urbano, reunindo projetos de destaque de diferentes regiões do Brasil. O projeto de Niterói concorreu com a recuperação da Praça Artur Oscar, em Recife, projeto de Burle Marx, com o projeto Pedra Lisa, intervenção de requalificação urbana desenvolvida no Morro da Providência, primeira favela do Brasil e marco histórico da cidade do Rio de Janeiro, o projeto Território-Parque, desenhado para Córrego do Feijão (MG) após o rompimento de uma barragem em 2019, e o Boulevard São Judas Tadeu, em São Paulo.

Investimentos no Centro - A revitalização da orla do Centro integra um processo mais amplo de transformação realizado pela Prefeitura de Niterói na região desde 2013. Ao longo dos últimos anos, o Município realizou uma série de obras estruturantes que vêm devolvendo protagonismo ao Centro da cidade. Entre as principais entregas estão a ampliação e requalificação da Avenida Marquês do Paraná, importante corredor urbano; a recuperação do Mercado Municipal, fortalecendo turismo e economia local; a reabertura do Mergulhão Ângela Fernandes, que reorganizou a mobilidade viária da região. Também se destacam a ampliação do Bicicletário Arariboia, a recuperação da Casa Norival de Freitas; a revitalização da Concha Acústica, que segue recebendo investimentos com a construção da Arena Niterói; além da reurbanização do Terminal Sul.

Reviver Centro impulsiona nova etapa de desenvolvimento - Consolidando esse processo, a Prefeitura lançou o programa “Reviver Centro”, a maior iniciativa de reocupação e revitalização urbana da história recente da região central. O pacote reúne obras públicas, incentivos urbanísticos, retrofit de prédios antigos, novos empreendimentos habitacionais e ações para atrair moradores, estudantes, empresas e serviços. Entre os projetos em andamento estão a requalificação da Avenida Amaral Peixoto, Rua da Conceição e entorno; a criação de fundo imobiliário para retrofit e novos empreendimentos; o programa Aluguel Universitário; o retrofit do Prédio da Caixa; além da implantação da Fundação e Museu Oscar Niemeyer, no Caminho Niemeyer.