Niterói: iniciativa também valoriza a experiência da população surda no uso dos serviços de saúde, promovendo a troca de saberes e incentivando a construção de estratégias para a comunicação acessível - Reprodução

Niterói: iniciativa também valoriza a experiência da população surda no uso dos serviços de saúde, promovendo a troca de saberes e incentivando a construção de estratégias para a comunicação acessívelReprodução

Publicado 27/04/2026 17:36





A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH), pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos e pela UFF. O objetivo é ampliar o acesso à informação sobre saúde como um direito, explicando como funciona o Sistema Único de Saúde (SUS), seus serviços e formas de atendimento. O evento também incentiva o diálogo entre universidades, profissionais de saúde, poder público e sociedade para melhorar a acessibilidade e fortalecer uma rede de cuidado mais inclusiva em Niterói.



A iniciativa também valoriza a experiência da população surda no uso dos serviços de saúde, promovendo a troca de saberes e incentivando a construção de estratégias que garantam comunicação acessível, acolhimento qualificado e efetivação de direitos.



Serviço:

Niterói – A cidade de Niterói, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, promove a ação “Diálogos pela Saúde da População Surda no SUS”, um espaço formativo e de articulação interinstitucional voltado à promoção do acesso à saúde para pessoas surdas, nesta terça-feira (28), às 18h, no Hospital Universitário Antônio Pedro. A atividade é voltada para pessoas surdas, familiares, profissionais de saúde, estudantes, gestores públicos e demais interessados na temática da saúde e acessibilidade. Inscrições gratuitas pelo link https://forms.office.com/r/XFBySZMErc , com direito à certificação emitida pela Universidade.A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH), pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos e pela UFF. O objetivo é ampliar o acesso à informação sobre saúde como um direito, explicando como funciona o Sistema Único de Saúde (SUS), seus serviços e formas de atendimento. O evento também incentiva o diálogo entre universidades, profissionais de saúde, poder público e sociedade para melhorar a acessibilidade e fortalecer uma rede de cuidado mais inclusiva em Niterói.A iniciativa também valoriza a experiência da população surda no uso dos serviços de saúde, promovendo a troca de saberes e incentivando a construção de estratégias que garantam comunicação acessível, acolhimento qualificado e efetivação de direitos.