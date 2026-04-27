Niterói: iniciativa também valoriza a experiência da população surda no uso dos serviços de saúde, promovendo a troca de saberes e incentivando a construção de estratégias para a comunicação acessívelReprodução

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Niterói – A cidade de Niterói, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, promove a ação “Diálogos pela Saúde da População Surda no SUS”, um espaço formativo e de articulação interinstitucional voltado à promoção do acesso à saúde para pessoas surdas, nesta terça-feira (28), às 18h, no Hospital Universitário Antônio Pedro. A atividade é voltada para pessoas surdas, familiares, profissionais de saúde, estudantes, gestores públicos e demais interessados na temática da saúde e acessibilidade. Inscrições gratuitas pelo link https://forms.office.com/r/XFBySZMErc, com direito à certificação emitida pela Universidade.

A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH), pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos e pela UFF. O objetivo é ampliar o acesso à informação sobre saúde como um direito, explicando como funciona o Sistema Único de Saúde (SUS), seus serviços e formas de atendimento. O evento também incentiva o diálogo entre universidades, profissionais de saúde, poder público e sociedade para melhorar a acessibilidade e fortalecer uma rede de cuidado mais inclusiva em Niterói.

A iniciativa também valoriza a experiência da população surda no uso dos serviços de saúde, promovendo a troca de saberes e incentivando a construção de estratégias que garantam comunicação acessível, acolhimento qualificado e efetivação de direitos.

Serviço:
Diálogos pela Saúde da População Surda no SUS
Data: 28 de abril de 2026
Horário: a partir das 18h
Local: Hospital Universitário Antônio Pedro
Inscrição: https://forms.office.com/r/XFBySZMErc
 