Niterói: Desde 2013, a cidade possui planejamento estratégico, que é elaborado com a participação dos moradores - Evelen Gouvêa

Niterói: Desde 2013, a cidade possui planejamento estratégico, que é elaborado com a participação dos moradoresEvelen Gouvêa

Publicado 28/04/2026 17:44

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, afirmou, nesta segunda-feira (27), que, em dez anos, o número de moradores do Centro do município vai crescer dos atuais 18 mil para 40 mil pessoas. O prefeito reforçou que o Centro será o vetor de desenvolvimento da cidade nos próximos anos. Rodrigo Neves participou da segunda edição do encontro “Caminhos de Niterói – Reviver Centro”, no auditório da Editora Globo, no Centro do Rio. O evento debateu investimentos e projetos de reocupação da região central de Niterói.

Rodrigo Neves foi um dos debatedores da mesa “Centro vivo: como trazer pessoas de volta à zona central”, ao lado da urbanista e consultora internacional Verena Andreatta, e do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi) de Niterói, Julio Kezem.

O prefeito destacou que o processo de revitalização do Centro de Niterói não é feito de ações isoladas, mas de um conjunto de estratégias. “O programa Reviver Centro inclui várias estratégias que, concatenadas, vão resultar em um grande crescimento do Centro de Niterói. Essa região da cidade passou por um processo de degradação após a fusão do estado do Rio com a antiga Guanabara. Hoje, esse processo de revitalização é uma realidade. São investimentos na modernização da infraestrutura como nas avenidas Visconde do Rio Branco e Amaral Peixoto. Em junho, vamos inaugurar a Arena Niterói e, em agosto, o Distrito de Inovação da Cantareira. Depois teremos a Fundação Oscar Niemeyer e o Museu do Cinema Brasileiro. O Centro de Niterói será um grande case de revitalização”, explicou o prefeito.

Rodrigo Neves disse que, hoje, 35% das negociações imobiliárias em Niterói envolvem imóveis no Centro da cidade. O prefeito afirmou que, nos próximos três anos, cerca de 6 mil imóveis serão entregues pela iniciativa privada na região central, um investimento de cerca de R$ 3 bilhões.

A arquiteta e urbanista Verena Andreatta ressaltou que Niterói adota as melhores práticas internacionais de revitalização.“Desde 2013, a cidade possui planejamento estratégico, que é elaborado com a participação dos moradores. O Centro de Niterói é vivo porque as pessoas trabalham e moram no Centro. Com mais moradores, serão mais serviços. A região central tem as residências como vocação. Niterói está requalificando os espaços públicos do Centro”, disse Verena Andreatta.

O presidente da Ademi-Niterói, Julio Kezem, afirmou que a requalificação do Centro de Niterói já está dando certo. “Muitas empresas saíram do Centro de Niterói, que foi esvaziado durante muito tempo. Agora o que observamos é uma ação concreta de recuperação da região central. O Centro se consolida cada vez mais como uma ótima opção de moradia. As pessoas vão querer o Centro pela facilidade de encontrar serviços”, argumentou Julio Kezem.

O prefeito Rodrigo Neves citou o Fundo de Desenvolvimento Imobiliário do Centro de Niterói (FDICN) como uma ferramenta inovadora de política urbana. Criado por lei municipal, o fundo é uma parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF) e o seu objetivo é oferecer taxas de juros subsidiadas para financiar projetos imobiliários residenciais e hoteleiros – novos ou de requalificação –, além de viabilizar desapropriações estratégicas.

“Com recursos de R$ 400 milhões, vamos viabilizar o crédito com taxas mais baixas. Vai ser muito atraente fazer retrofit e novas moradias no Centro. Estamos construindo a cidade com qualidade de vida para as pessoas. A revitalização do Centro de Niterói não é algo para três anos, mas para os próximos 25 anos. Recuperar a região central é prioridade do nosso planejamento estratégico, que está sendo atualizado para projetar a cidade até 2050”, afirmou Rodrigo Neves.

Inovação e economia criativa – O encontro “Caminhos de Niterói – Reviver Centro” teve também a mesa “Economia do futuro: inovação e novos polos de desenvolvimento”. Participaram a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha; o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Claudio da Nóbrega; e a gerente de Ambientes de Inovação da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Julia Zardo. Entre outros temas, foi debatida a criação do Distrito de Inovação da Cantareira, em São Domingos, iniciativa estratégica que posicionará o município como um polo de desenvolvimento científico, tecnológico e econômico no país. O Distrito de Inovação é voltado à criação de um ambiente integrado de ciência, tecnologia e inovação, instalado no histórico prédio da Cantareira. O Distrito reunirá universidades, centros de pesquisa, setor produtivo e governo em torno do desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas, com foco em áreas como computação de alto desempenho, inteligência artificial e computação quântica.