Niterói: muitos adolescentes vivem em contextos onde não se imaginam exercendo determinadas profissões - Lucas Benevides

Niterói: muitos adolescentes vivem em contextos onde não se imaginam exercendo determinadas profissõesLucas Benevides

Publicado 30/04/2026 12:35

Niterói - A Prefeitura de Niterói realizou, nesta terça-feira (28), na base da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Niterói, mais uma edição do Projeto Pega a Visão. A iniciativa tem como meta aproximar adolescentes de escolas públicas municipais e projetos sociais de diferentes espaços profissionais, possibilitando o conhecimento sobre diversas profissões e a compreensão das habilidades necessárias para o desenvolvimento de suas futuras carreiras, com especial atenção às áreas de segurança pública e instituições parceiras. O projeto é realizado pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Niterói (GGIM).

Nesta nova edição, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 35 estudantes do Projeto Núcleo Avançado de Sustentabilidade, Cultura e Esporte (Nasce), do Tibau, participaram de uma programação diversificada. As atividades incluíram rodas de conversa e palestra de educação no trânsito com agentes da PRF, visita guiada ao Museu da Ponte e demonstração do canil com cães farejadores (K-9) da corporação. Encerrando o evento, a equipe de socorristas da Ecoponte realizou uma demonstração ao vivo de resgate e salvamento para as crianças.

A ação é inspirada pelo sucesso da edição inaugural, realizada em setembro de 2024, quando cerca de 40 jovens participaram de uma vivência prática na estrutura da Polícia Federal, no aeroporto de Jacarepaguá.

O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, destacou que muitos desses adolescentes vivem em contextos onde não se imaginam exercendo determinadas profissões, frequentemente influenciados pela realidade social em que estão inseridos. Segundo ele, o projeto busca justamente ampliar esse horizonte. “O projeto busca desmistificar essas barreiras, oferecendo experiências práticas que ampliam a visão dos alunos sobre suas possibilidades profissionais”, explicou.

A realização da ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e com a colaboração de parceiros da iniciativa privada, como a Leste Telecom e a Ecoponte, formando um esforço conjunto em prol da juventude de Niterói.

O chefe da PRF, Alexandre Izau, ressaltou o caráter educativo da atuação da corporação. “A PRF realiza um trabalho preventivo de conscientização no trânsito tão importante quanto o combate ao crime nas rodovias federais”, afirmou. Já o chefe de operações da PRF, Rodrigo Moreira, destacou que “educar as crianças para o trânsito é prevenir acidentes e preservar vidas no futuro”.

O coordenador do Projeto Nasce, Francisco Alberoni, também reforçou a importância da iniciativa ao apontar os desafios enfrentados pelos jovens. “O mundo de hoje oferece muitos caminhos para estes adolescentes, inclusive atalhos equivocados, mas o estudo e o esporte continuam sendo caminhos coletivos para alcançarem uma vida melhor”, disse.

Integrado às políticas públicas do município, o Projeto Pega a Visão dialoga com áreas como segurança, educação e cidadania, contribuindo para a formação de jovens mais conscientes de suas possibilidades e para a construção de uma cultura de prevenção e inclusão social em Niterói.