Niterói: mobilidade urbana sustentável também se consolida como eixo central do plano, com a implantação do VLT de Niterói, que vai ligar o Centro ao Barreto - Evelen Gouvêa

Niterói: mobilidade urbana sustentável também se consolida como eixo central do plano, com a implantação do VLT de Niterói, que vai ligar o Centro ao BarretoEvelen Gouvêa

Publicado 30/04/2026 17:24

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou, nesta quinta-feira (30), do lançamento do empreendimento Orla Central, no Caminho Niemeyer. O novo empreendimento no Centro de Niterói reforça os investimentos imobiliários presentes no processo de revitalização urbana da região, com a expectativa de transformar a área em um novo polo de desenvolvimento da cidade.

“Niterói hoje é uma cidade diferenciada no contexto do Rio. Nos últimos anos, fizemos grandes transformações a partir de um planejamento estratégico de longo prazo, algo raro no Brasil. O “Niterói Que Queremos” é um plano consistente, baseado em indicadores e evidências, que nos permite olhar para onde estamos e, principalmente, para onde queremos chegar. É dentro dessa visão que o Centro de Niterói passa por um novo ciclo de desenvolvimento e requalificação urbana. Estamos falando de mais de R$ 4 bilhões em investimentos públicos e R$ 3 bilhões em investimentos privados. Só não vai morar no Centro de Niterói quem não quiser qualidade de vida. Quem quiser viver na lógica da cidade de 15 minutos vai encontrar aqui o melhor lugar dos dois lados da Baía de Guanabara”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

A revitalização do Centro de Niterói, com as ações do programa Reviver Centro, teve início com entregas como o Mercado Municipal, a Casa Norival de Freitas, a Concha Acústica e a nova Praça Arariboia, que já integram o novo desenho urbano da região. A nova fase do projeto avança com um conjunto de intervenções que inclui o retrofit de prédios antigos, o estímulo à moradia e o fortalecimento de equipamentos culturais e espaços públicos, além da requalificação da Avenida Amaral Peixoto, da Rua da Conceição e de outras vias do Centro.

A mobilidade urbana sustentável também se consolida como eixo central do plano, com a implantação do VLT de Niterói, que vai ligar o Centro ao Barreto, e a expansão da malha cicloviária, conectando a Avenida Amaral Peixoto à Alameda São Boaventura. Nos próximos meses, estão previstas novas entregas estruturantes, como a Arena Niterói — primeira arena indoor da região — e o Distrito de Inovação da Cantareira, que vai abrigar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Computação Quântica da IBM na América Latina.

O Caminho Niemeyer também vai abrigar a Fundação Oscar Niemeyer e o memorial dedicado ao gênio do modernismo brasileiro, que reunirá um acervo com mais de 20 mil itens ligados à sua obra, tombado pela Unesco.

“O que está acontecendo em Niterói não acontece do nada, mas é resultado de um planejamento urbano que vem criando um novo jeito de viver na cidade, especialmente no Centro, com a lógica da cidade de 15 minutos. É um lugar onde é possível morar, se deslocar com facilidade, acessar comércio, cultura e serviços. O diferencial é que esse processo já está em curso: o comércio já existe, a infraestrutura e as ciclovias já estão em funcionamento e os equipamentos urbanos já fazem parte da vida da cidade. Não é uma promessa de transformação, mas uma transformação que já está acontecendo e sendo entregue”, avaliou o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI-RJ), Leonardo Mesquita.