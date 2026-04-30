Niterói: está aberto o cadastro, realizado pelo Pontão de Acessibilidade Din Down Down, para melhorar o acesso à cultura na cidade

Mais artigos de O Dia
O Dia
Niterói - Ainda está aberto o cadastro, realizado pelo Pontão de Acessibilidade Din Down Down, em Niterói, para melhorar o acesso à cultura na cidade. O formulário a ser preenchido é destinado a pessoas com deficiência e seus familiares para conectá-los às atividades culturais de Niterói.
A ideia é melhorar e ampliar a cultura na cidade, para que ela seja, de fato, para todos. A participação fortalece essa construção coletiva, amplia vozes e cria oportunidades reais de inclusão.
Basta acessar o link https://forms.gle/8vzJnALFGL9yRUxP7 e preencher o cadastro, que tem como finalidade mapear e compreender a realidade das famílias e das pessoas com deficiência que atuam ou participam da cultura no município de Niterói. As informações coletadas servirão de base para a formulação de políticas públicas, ações culturais inclusivas e para a construção do Fórum de Acessibilidade Cultural de Niterói.