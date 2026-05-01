Niterói: unidades de emergência vão funcionar durante o feriado na cidade - Divulgação

Niterói: unidades de emergência vão funcionar durante o feriado na cidadeDivulgação

Publicado 01/05/2026 09:50

Niterói - As unidades de saúde com atendimento de urgência e emergência da Prefeitura funcionarão 24 horas por dia durante o feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (01). A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

Os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho e Psiquiátrico de Jurujuba, além da Unidade de Urgência Mário Monteiro e dos Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca, estarão em funcionamento. As equipes do Samu estarão de prontidão com a frota completa.

Já as Policlínicas Regionais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e unidades do Programa Médico de Família (PMF) não funcionarão no dia 01 e retornam às atividades ambulatoriais na segunda-feira (04).

Rede psicossocial – Nesta sexta-feira (01), o CAPS AD III Alcenir Veras da Silva, a Unidade de Acolhimento Infantil (UAI), a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) e os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) funcionarão normalmente para os usuários já acolhidos. O Centro de Convivência e Cultura de Niterói Dona Ivone Lara (CeCo), o CAPS II Herbert de Souza, o CAPS II Martha e Dr. Jacinto, o CAPSi Monteiro Lobato, as unidades do Programa Médico de Família e a sede administrativa da FeSaúde estarão fechados. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira (04).