Niterói: unidades de emergência vão funcionar durante o feriado na cidadeDivulgação
Saúde: unidades de emergência vão funcionar durante o feriado
As equipes do Samu estarão de prontidão com a frota completa
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Niterói amplia prazo para regularização do Niterói Rotativo e cria período de 200 dias para retirada de multas
Medidas ampliam prazo de regularização antes da multa e permitem quitação de débitos antigos com cancelamento de penalidades
Prefeito de Niterói participa de lançamento de novo empreendimento no Centro
Projeto reforça a revitalização da região central e contribui para sua transformação em novo polo de desenvolvimento da cidade
Niterói propõe inclusão com cadastro voltado à acessibilidade cultural
A ideia é melhorar e ampliar a cultura na cidade
Niterói avança com novo edital para obras de drenagem e pavimentação na Região Oceânica
As intervenções em Serra Grande II e Maravista III vão urbanizar 99 ruas e reforçar compromisso com qualidade de vida e infraestrutura
Niterói amplia política de inclusão na rede municipal de Educação
Prefeito Rodrigo Neves autoriza concurso público para a contratação de 300 profissionais de apoio nas escolas
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