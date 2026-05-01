Niterói: organizadores vêem Niterói como uma cidade acolhedora e um potencial turístico que atende todas as exigências e clima de um casamento - Divulgação

Niterói: organizadores vêem Niterói como uma cidade acolhedora e um potencial turístico que atende todas as exigências e clima de um casamentoDivulgação

Publicado 01/05/2026 15:02

Niterói - O Destination Wedding Niterói 2026, que aconteceu no Caminho Niemeyer, foi o primeiro congresso desta natureza, que reuniu profissionais de várias partes do país para conhecerem a cidade e apresentá-la como um destino para casamentos. Os organizadores vêem Niterói como uma cidade acolhedora e um potencial turístico que atende todas as exigências e clima de um casamento: paisagens deslumbrantes, praias, equipamentos modernos e históricos, polos gastronômicos e hoteleira.

Os congressistas estiveram na cidade, vindos de Goiânia, Mato Grosso do Sul, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Santa Catarina. O grupo participou de várias atividades pela cidade. Na última segunda-feira uma visita técnica na Igrejinha histórica de São Francisco e na churrascaria Mocellin. Na terça-feira (dia 28) os congressistas fizeram uma visita na Fortaleza de Santa Cruz e, na quarta-feira (29), terceiro dia do evento, houve uma imersão informativa no Museu de Arte Contemporânea (MAC).

Fábia Trentin, Diretora de Turismo da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), que representou a Empresa no Congresso, ressaltou que a cidade ser escolhida para sediar um evento como o Destination Wedding é motivo de orgulho. "É importante o protagonismo da mulher com iniciativas empreendedoras como este evento. Aqui, represento a gestão pública e nós queremos acolher essas mulheres que escolhem Niterói para empreenderem. Temos nossas belezas naturais, paisagísticas e arquitetônicas, como as que estamos, mas somos uma cidade pronta para receber iniciativas de empreendedorismo como esta que movimentam a economia, sua gastronomia, sua rede hoteleira e, principalmente, estamos preparados para sermos destinos para os grandes eventos”, destacou Fábia.

Dilma Resende, uma das organizadoras do Destination Wedding, niteroiense, advogada, especialista em casamentos, disse que divulgar Niterói como destino de casamentos, gera impacto econômico com as atividades que envolvem um casamento. Natália Cochito, também da organização e produção do Congresso e Rosana Temperini, planejar eventos, trazendo para Niterói profissionais como maquiadores, fotógrafos, turismólogos, movimenta esse mercado, fomentando o turismo, a rede hoteleira, os restaurantes, além de mostrar os espaços turísticos dessa cidade linda. Já Apaula Moreira, também, uma das congressistas, afirma que Niterói é um berço para a área de eventos e, então, o objetivo é conhecer novos profissionais nessa rota de eventos de casamentos na cidade, tendo como pano de fundo pontos turísticos icônicos.

