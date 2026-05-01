Niterói: festival apresenta 14 filmes inéditos de França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e PolôniaAlex Ramos

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Niterói - O 2º Festival de Cinema Europeu Imovision, exibido no Reserva Cultural de Niterói, terá uma semana adicional de programação. Após o encerramento da edição oficial, em 29 de abril, os filmes voltam à tela até 6 de maio — e com uma iniciativa inédita: quem apresentar o bilhete da barca Rio-Niterói na bilheteria recebe R$ 10 de desconto no ingresso, valor equivalente ao trajeto completo de ida e volta entre Rio e Niterói.
O Reserva Cultural de Niterói é o único cinema do estado do Rio de Janeiro a exibir a prorrogação do festival, que em sua edição oficial esteve presente em 21 cidades. A iniciativa é uma forma de aproximar o público do Rio de Janeiro de uma seleção que reúne produções premiadas nos principais festivais internacionais, como Cannes e Veneza. O desconto é válido para qualquer sessão da repescagem, mediante compra presencial na bilheteria do Reserva Cultural de Niterói (Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói).
Realizado pela Imovision com patrocínio da Prefeitura de Niterói e da Fundação de Arte de Niterói, o festival apresenta 14 filmes inéditos de França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e Polônia.
Programação da Repescagem
Sexta, 01/05
15h50 — Beladona
18h40 — O Grande Arco de Paris
Sábado, 02/05
15h50 — Uma Infância Alemã
18h40 — Diva Futura
Domingo, 03/05
15h50 — Mirrors No. 3
18h40 — As Cores do Tempo
Segunda, 04/05
15h50 — Querendo ou Não
18h40 — A Divina Sarah Bernhardt
Terça, 05/05
15h50 — E Seus Filhos Depois Deles
18h40 — Erupcja
Quarta, 06/05
15h50 — Cinco Segundos
18h40 — 8 Décadas de Amor