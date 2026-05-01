Niterói: festival apresenta 14 filmes inéditos de França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e Polônia - Alex Ramos

Niterói: festival apresenta 14 filmes inéditos de França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e PolôniaAlex Ramos

Publicado 01/05/2026 14:50

Niterói - O 2º Festival de Cinema Europeu Imovision, exibido no Reserva Cultural de Niterói, terá uma semana adicional de programação. Após o encerramento da edição oficial, em 29 de abril, os filmes voltam à tela até 6 de maio — e com uma iniciativa inédita: quem apresentar o bilhete da barca Rio-Niterói na bilheteria recebe R$ 10 de desconto no ingresso, valor equivalente ao trajeto completo de ida e volta entre Rio e Niterói.

O Reserva Cultural de Niterói é o único cinema do estado do Rio de Janeiro a exibir a prorrogação do festival, que em sua edição oficial esteve presente em 21 cidades. A iniciativa é uma forma de aproximar o público do Rio de Janeiro de uma seleção que reúne produções premiadas nos principais festivais internacionais, como Cannes e Veneza. O desconto é válido para qualquer sessão da repescagem, mediante compra presencial na bilheteria do Reserva Cultural de Niterói (Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói).

Realizado pela Imovision com patrocínio da Prefeitura de Niterói e da Fundação de Arte de Niterói, o festival apresenta 14 filmes inéditos de França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e Polônia.

Programação da Repescagem

Sexta, 01/05

15h50 — Beladona

18h40 — O Grande Arco de Paris

Sábado, 02/05

15h50 — Uma Infância Alemã

18h40 — Diva Futura

Domingo, 03/05

15h50 — Mirrors No. 3

18h40 — As Cores do Tempo

Segunda, 04/05

15h50 — Querendo ou Não

18h40 — A Divina Sarah Bernhardt

Terça, 05/05

15h50 — E Seus Filhos Depois Deles

18h40 — Erupcja

Quarta, 06/05

15h50 — Cinco Segundos

18h40 — 8 Décadas de Amor