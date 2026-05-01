Niterói: Dia das Mães será celebrado no dia 10 de maio com aula especial na Praia da Boa Viagem - Divulgação

Niterói: Dia das Mães será celebrado no dia 10 de maio com aula especial na Praia da Boa ViagemDivulgação

Publicado 01/05/2026 15:31

Niterói - No domingo de Dia das Mães, 10 de maio, o projeto Yoga na Praia realiza uma edição especial a partir das 8h, na Praia da Boa Viagem, em Niterói. Pela primeira vez acontecendo na data oficial, o encontro convida mães e filhas — e o público em geral — a compartilharem um momento de conexão, cuidado e presença, celebrando vínculos e criando memórias afetivas em meio à natureza.



Promovida pelo Dharma Bhmi — referência em Yoga, Meditação e Vednta —, a prática é gratuita, aberta a todas as idades e níveis, e não requer inscrição prévia. Basta levar canga e garrafinha de água para participar desse encontro nas areias da praia.



“O Yoga na Praia é um espaço de encontro — consigo, com o outro e com o que realmente importa. Celebrar o Dia das Mães dessa forma é um convite para desacelerar, compartilhar presença e transformar esse momento em uma memória viva de cuidado e conexão”, destaca Cristiane Garcia, coordenadora do projeto.



Criado em 2017, o Yoga na Praia já reuniu mais de 7 mil participantes e se consolidou como uma tradição em Niterói e cidades vizinhas, promovendo saúde, bem-estar e encontros ao ar livre.



Kit especial fortalece a continuidade do projeto



Para apoiar a manutenção das aulas gratuitas, o Dharma Bhmi lançou um kit especial de edição limitada, alinhado aos valores da prática. A iniciativa contribui para a continuidade do projeto, que completa 9 anos em 2026. As opções incluem: Kit Básico: canga em dry fit (85 cm x 135 cm), bolsa (30 cm x 40 cm) e viseira. Camisa avulsa: em dry fit com proteção UV (FPU 50), nos tamanhos baby look, M e G; e Kit Completo: canga, bolsa, viseira e camisa. Os kits estarão disponíveis no local do evento.

Sobre o Dharma Bhmi



O Dharma Bhmi é referência em Yoga e Vednta em Niterói (RJ), com aulas de Yoga tradicional, Meditação, Mindfulness e estudos de Vednta. Fundado em 2016, oferece aulas regulares, cursos, workshops e retiros focados em autoconhecimento, controle da ansiedade e estresse e qualidade de vida. Com abordagem baseada na tradição e na ciência, o Dharma Bhmi entrega uma experiência profunda e acessível para promover saúde física, emocional e mental.



O estúdio se diferencia pela profundidade dos ensinamentos, pela coerência entre prática e filosofia e por um ambiente acolhedor que favorece presença, silêncio e autoconhecimento. Se você busca Yoga em Niterói com propósito, equilíbrio emocional e desenvolvimento pessoal, este é o espaço ideal.



Serviço:

Yoga Na Praia

Local: Areia da Praia da Boa Viagem – Niterói

Data: 10 de maio (domingo)

Horário: das 8h às 9h30

Atividade gratuita | aberta ao público









