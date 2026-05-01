Niterói: "Lançar este edital no Dia do Trabalhador tem um simbolismo muito forte, porque reafirma nosso compromisso de valorizar quem constrói a educação pública todos os dias", disse Bira Marques - Divulgação

Niterói: "Lançar este edital no Dia do Trabalhador tem um simbolismo muito forte, porque reafirma nosso compromisso de valorizar quem constrói a educação pública todos os dias", disse Bira MarquesDivulgação

Publicado 01/05/2026 15:42

Nitrerói - Publicado nesta sexta-feira (01/05), Dia do Trabalhador, o edital Autores da Rede marca um novo passo na política de valorização dos profissionais da Educação de Niterói. A iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Municipal de Educação (FME), vai selecionar artigos científicos produzidos por servidores da Rede Municipal para publicação em uma coletânea impressa e digital.

O objetivo é reconhecer professores, gestores e demais profissionais da rede como produtores de conhecimento, incentivando a sistematização de experiências, pesquisas e práticas pedagógicas desenvolvidas no cotidiano escolar. A proposta também busca fortalecer a memória institucional e ampliar a circulação de saberes construídos na escola pública municipal.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a publicação do edital no Dia do Trabalhador reforça o reconhecimento aos profissionais que constroem diariamente a educação pública da cidade. “Lançar este edital no Dia do Trabalhador tem um simbolismo muito forte, porque reafirma nosso compromisso de valorizar quem constrói a educação pública todos os dias. Nossos profissionais não apenas ensinam: eles pesquisam, inovam, produzem conhecimento e transformam realidades dentro das escolas. O “Autores da Rede” nasce para reconhecer esse protagonismo e dar visibilidade à potência intelectual da nossa rede municipal”, destacou Bira Marques.

Como participar - As inscrições estão abertas até 31 de julho de 2026, exclusivamente por formulário online - As inscrições estão abertas até 31 de julho de 2026, exclusivamente por formulário online https://forms.cloud.microsoft/r/GrPpeTHhMf . No ato de inscrição, deverá ser colocado um resumo e anexado o artigo, além de outras informações. Dúvidas e informações deverão ser encaminhadas ao e-mail: autoresdarede@educacao.niteroi.rj.gov.br . Poderão participar servidores ativos lotados nas unidades de educação ou na sede da SME/FME, entre professores, coordenadores pedagógicos, diretores e demais profissionais do quadro efetivo. Cada artigo poderá ter até três autores, todos vinculados à Rede Municipal.

Os textos deverão ser inéditos e abordar temas relacionados à Educação Básica, como práticas pedagógicas inovadoras, inclusão, tecnologias educacionais, formação docente, gestão escolar e currículo, entre outros. Os artigos inscritos serão avaliados pela Comissão Organizadora, composta por profissionais com formação acadêmica na área de Educação. O processo de avaliação será realizado sem a identificação dos autores, garantindo isonomia, imparcialidade e transparência. Os artigos selecionados serão organizados em obra coletiva publicada em formato de livro impresso e digital, financiado pela Secretaria Municipal de Educação de Niterói e pela Fundação Municipal de Educação de Niterói. Os livros impressos não serão comercializados e cada autor selecionado receberá exemplares da obra.

Cronograma:

Período de submissão dos artigos: 01/05/2026 a 31/07/2026

Divulgação das inscrições validadas: 14/08/2026

Avaliação pelos pareceristas e pela Comissão Organizadora: 17/08/2026 a 28/08/2026

Divulgação do resultado preliminar: 01/09/2026

Prazo para interposição de recursos: 01/09/2026 a 11/09/2026

Divulgação do resultado dos recursos: 18/09/2026

Resultado final: 21/09/2026

Envio e assinatura do Termo de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais: 21/09/2026 a 25/09/2026

Organização, revisão editorial e diagramação da coletânea: 25/09/2026 a 30/12/2026