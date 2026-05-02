Niterói: prefeito Rodrigo Neves e a primeira-dama e coordenadora do programa Niterói por Elas, Fernanda Neves, estiveram presentes para prestigiar a festa e celebrar a dataDivulgação
Rodrigo Neves participa de celebração pelo Dia do Trabalhador em sede de sindicato no Sapê
Festa aconteceu pelo segundo ano e teve várias atrações
Rodrigo Neves participa de celebração pelo Dia do Trabalhador em sede de sindicato no Sapê
Festa aconteceu pelo segundo ano e teve várias atrações
Gio Pizzeria Napoletana é mencionada no ranking 50 Top Pizza Latin America 2026
Restaurante de Niterói ganha destaque em lista internacional de pizzarias
Niterói inicia Maio Amarelo com ações de educação e conscientização
NitTrans vai trabalhar empatia e segurança no trânsito, com foco na proteção de usuários vulneráveis
Educação de Niterói lança edital Autores da Rede e valoriza produção intelectual de profissionais da Rede Municipal
Projeto seleciona produções científicas de servidores para publicação impressa e digital
Yoga na Praia celebra o Dia das Mães com aula especial na Praia da Boa Viagem
Evento gratuito acontece no próximo dia 10 de maio
Sindicato de Bares, Restaurantes e Hotéis do RJ inicia nova eleição para presidência
Um dos nomes que concorre à candidatura é o do empresário Claudio Busin
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.