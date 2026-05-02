Niterói: prefeito Rodrigo Neves e a primeira-dama e coordenadora do programa Niterói por Elas, Fernanda Neves, estiveram presentes para prestigiar a festa e celebrar a data - Divulgação

Niterói: prefeito Rodrigo Neves e a primeira-dama e coordenadora do programa Niterói por Elas, Fernanda Neves, estiveram presentes para prestigiar a festa e celebrar a dataDivulgação

Publicado 02/05/2026 08:58

Niterói - O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (01), foi de muita festa na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Passageiros de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), no bairro do Sapê, na região de Pendotiba. O prefeito Rodrigo Neves e a primeira-dama e coordenadora do programa Niterói por Elas, Fernanda Neves, estiveram presentes para prestigiar a festa e celebrar a data.

O evento aconteceu pelo segundo ano consecutivo na sede social do sindicato e reuniu representantes e familiares de diversas categorias profissionais do Leste Fluminense, além do presidente nacional da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), à qual o Sintronac é filiado, Antonio Neto. A comemoração teve atrações musicais, sorteio de brindes, área de lazer infantil, piscina e um torneio de futebol com equipes formadas pelos trabalhadores.

O prefeito Rodrigo Neves parabenizou a todos pelo Dia do Trabalhador. “O Dia do Trabalhador é, acima de tudo, um momento de reconhecimento à luta histórica da classe trabalhadora por direitos e dignidade. Nada foi conquistado por acaso — cada avanço é fruto de organização, coragem e perseverança. Hoje celebramos essas conquistas, mas também reafirmamos nosso compromisso de seguir avançando, construindo uma sociedade mais justa, com mais oportunidades e respeito para todos os trabalhadores e trabalhadoras”, afirmou Rodrigo Neves.

O presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira, reforçou o papel do sindicato como um polo agregador dos trabalhadores e agradeceu a presença do prefeito. “Quero agradecer ao prefeito pela presença. Vi Rodrigo Neves crescer e virar prefeito. Obrigado também a todos os trabalhadores que estiveram aqui”, disse Rubens dos Santos Oliveira.

O Sintronac representa rodoviários do Leste Fluminense e da Região dos Lagos do Rio de Janeiro e tem raízes na década de 1940.