André Santos, da Gio Pizzeria Napoletana: representando Niterói no radar de um dos rankings mais importantes do mundo da pizza artesanal - Divulgação

André Santos, da Gio Pizzeria Napoletana: representando Niterói no radar de um dos rankings mais importantes do mundo da pizza artesanal Divulgação

Publicado 01/05/2026 16:00 | Atualizado 01/05/2026 16:00

Niterói - A Gio Pizzeria Napoletana, situada no bairro de São Francisco, passou a chamar atenção no cenário gastronômico ao ser mencionada no 50 Top Pizza Latin America 2026, um dos rankings mais prestigiados dedicados à pizza artesanal. O anúncio ocorreu durante evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.



A inclusão da casa niteroiense no radar dos avaliadores reforça o avanço da gastronomia local e mostra que estabelecimentos da cidade vêm conquistando espaço além das fronteiras municipais. Esse tipo de reconhecimento costuma atrair novos públicos, valorizar o setor e consolidar Niterói no mapa culinário latino-americano.



O 50 Top Pizza é considerado referência global quando o assunto é pizza de alta qualidade. Todos os anos, o guia reúne as melhores pizzarias da América Latina e, na edição de 2026, ampliou suas categorias para destacar casas que se sobressaem pela técnica, consistência e excelência. A presença da Gio no evento indica que a pizzaria já desperta interesse de especialistas internacionais.



A edição deste ano também apresentou a categoria “Excellent Pizzerias”, voltada a estabelecimentos que mantêm alto padrão e merecem atenção do público e dos avaliadores. Entre os nomes citados estão a Gio Pizzeria, de Niterói, e o Bar do Che, de Angra dos Reis. Criado na Itália, o ranking avalia critérios como qualidade da massa, seleção de ingredientes, atendimento e experiência geral. As visitas são feitas por inspetores anônimos ao longo do ano.



Niterói em ascensão no cenário gastronômico - A menção reforça o crescimento da cena culinária niteroiense, especialmente em bairros como São Francisco, que vêm se consolidando como polos de gastronomia e lazer. Com foco na tradição napolitana, a Gio se destaca pelo preparo artesanal e pelo uso de ingredientes cuidadosamente selecionados.



Serviço



Endereço: Av. Quintino Bocaiuva, 127 — São Francisco

WhatsApp: (21) 97117-5341

Horário de funcionamento: Segunda e terça, fechado. Quarta e quinta, 18h30 às 22h45. Sexta e sábado, 18h30 às 23h15. E domingo, 18h30 às 22h30.