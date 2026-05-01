Niterói: NitTrans vai trabalhar empatia e segurança no trânsito, com foco na proteção de usuários vulneráveis - Thiago Garbujo

Niterói: NitTrans vai trabalhar empatia e segurança no trânsito, com foco na proteção de usuários vulneráveis Thiago Garbujo

Publicado 01/05/2026 15:45

Niterói – A Prefeitura deu início, nesta sexta-feira (01/05), a uma mobilização que vai tomar conta da cidade ao longo de todo o mês: o Maio Amarelo, campanha internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a NitTrans organizou uma programação ampla com foco em chamar a atenção da população e estimular mudanças de comportamento que salvam vidas.

“Maio é um mês de mobilização, mas a responsabilidade no trânsito precisa ser permanente. Nosso objetivo é sensibilizar a população para atitudes simples, como respeitar limites de velocidade e enxergar o outro, que são fundamentais para salvar vidas e tornar o trânsito mais seguro para todos”, ressaltou o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

Durante o mês, a cidade receberá diversas ações educativas e de mobilização social, como blitzes informativas (PitStop Amarelo), intervenções com motociclistas, ciclistas e pedestres, além de capacitações voltadas à prevenção de acidentes e à segurança viária.

A programação inclui ainda atividades lúdicas com minipista interativa para crianças, ações em escolas por meio do Projeto Escola Viva, exposições temáticas, pedalada e caminhada de conscientização, além de treinamentos específicos, como capacitação para motoristas e curso de primeiros socorros.

Neste sábado (2), o Campo de São Bento recebe uma ação lúdica sobre segurança viária voltada para crianças, com o objetivo de informar e conscientizar sobre a importância de comportamentos seguros no trânsito, contribuindo para a formação de cidadãos mais responsáveis.

A minipista interativa oferece um espaço prático onde os participantes vivenciam situações cotidianas de forma segura, com simulação de cenários urbanos. A proposta é ensinar conceitos básicos, como o respeito à sinalização, a travessia na faixa de pedestres, o uso de equipamentos de segurança e a atenção ao ambiente ao redor.

As ações serão realizadas em diferentes pontos da cidade, como o Centro, a orla e espaços públicos de grande circulação, com o objetivo de ampliar o alcance da campanha e estimular mudanças de comportamento no trânsito. O Museu de Arte Contemporânea (MAC) ganhou iluminação amarela. A programação completa será divulgada nas redes oficiais da NitTrans.

A iniciativa segue o movimento nacional coordenado pela Senatran e reforça a importância da responsabilidade coletiva no trânsito, com atenção especial à segurança de pedestres, ciclistas e motociclistas — considerados os usuários mais vulneráveis.