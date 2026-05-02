Niterói: em uma minipista interativa, crianças aprenderam conceitos sobre segurança no trânsito - Divulgação

Niterói: em uma minipista interativa, crianças aprenderam conceitos sobre segurança no trânsitoDivulgação

Publicado 02/05/2026 19:24

Niterói – A Prefeitura, através da NitTrans, realizou, neste sábado (02), no Campo de São Bento, uma ação do Maio Amarelo, campanha internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Foi uma ação lúdica sobre segurança viária voltada para crianças, com o objetivo de informar e conscientizar sobre a importância de comportamentos seguros no trânsito, contribuindo para a formação de cidadãos mais responsáveis.

Uma minipista interativa foi um espaço prático onde os participantes vivenciaram situações cotidianas de forma segura, com simulação de cenários urbanos. A proposta foi ensinar conceitos básicos como respeito à sinalização, travessia na faixa de pedestres, uso de equipamentos de segurança e atenção ao ambiente ao redor.

Este ano, o tema do Maio Amarelo é “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A NitTrans organizou uma programação ampla com foco em chamar a atenção da população e estimular mudanças de comportamento que salvam vidas. A mobilização vai acontecer durante todo o mês de maio.

“Atitudes simples, como respeitar limites de velocidade e enxergar o outro, são fundamentais para salvar vidas e tornar o trânsito mais seguro. Nosso objetivo é sensibilizar a população. A responsabilidade no trânsito precisa ser permanente”, ressaltou o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

Durante o mês, a cidade receberá diversas ações educativas e de mobilização social, como blitzes informativas (PitStop Amarelo), intervenções com motociclistas, ciclistas e pedestres, além de capacitações voltadas à prevenção de acidentes e à segurança viária.

A programação do Maio Amarelo inclui ainda ações em escolas por meio do Projeto Escola Viva, exposições temáticas, pedalada e caminhada de conscientização, além de treinamentos específicos, como capacitação para motoristas e curso de primeiros socorros.

As ações serão realizadas em diferentes pontos da cidade, como o Centro, a orla e espaços públicos de grande circulação, com o objetivo de ampliar o alcance da campanha e estimular mudanças de comportamento no trânsito. O Museu de Arte Contemporânea (MAC) ganhou iluminação amarela. A programação completa será divulgada nas redes oficiais da NitTrans.

A iniciativa segue o movimento nacional coordenado pela Secretaria Nacional de Trânsito do Governo Federal (Senatran) e reforça a importância da responsabilidade coletiva no trânsito, com atenção especial à segurança de pedestres, ciclistas e motociclistas.

