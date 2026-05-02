Niterói: Casa de Helena se destaca pelo ambiente que remete a um "quintal no meio da cidade", com atmosfera afetiva - Divulgação

Niterói: Casa de Helena se destaca pelo ambiente que remete a um "quintal no meio da cidade", com atmosfera afetivaDivulgação

Publicado 02/05/2026 09:14 | Atualizado 04/05/2026 08:58

Niterói - Mais do que um lugar para comer, a Casa de Helena nasce com a proposta de ser um espaço de permanência, afeto e experiência. À frente do projeto, a empresária idealizadora Juliana Freitas sempre cultivou uma relação especial com restaurantes — não apenas pela gastronomia, mas pelo ambiente, atendimento e a possibilidade de transformar uma simples refeição em um momento memorável.



A inspiração vem da infância, marcada por encontros familiares à mesa e pela valorização do tempo compartilhado. “Restaurante é para curtir, conversar, estar junto”, define Juliana. Esse olhar foi aprofundado ao longo dos anos, especialmente com a vontade de unir duas paixões: gastronomia e cultura. “Sou formada em Letras e meu amor pela literatura e cultura brasileira sempre foi muito forte. Por isso a Casa de Helena é também um espaço cultural. Além da programação que já inclui música e artes plásticas, também pretendo fazer oficinas literárias e de escrita criativa”, adianta Juliana.



O sonho de criar um espaço próprio — intimista, cultural e acolhedor — ganhou forma antes do esperado. Em 2025, surgiu a oportunidade de assumir a Casa de Helena, uma cafeteria de bairro já querida pelo público local. Mesmo diante do receio inicial, a decisão foi tomada com coragem e planejamento. A estratégia inicial foi respeitar a identidade já existente, mantendo o nome e consolidando a operação, enquanto novas camadas de experiência eram construídas.



Hoje, a Casa de Helena se destaca pelo ambiente que remete a um “quintal no meio da cidade”, com atmosfera afetiva, atendimento próximo e uma proposta que valoriza o tempo do cliente. A experiência vai além do cardápio — embora ele também seja um diferencial.



A empresária Juliana Freitas está à frente da Casa de Helena - Entre os destaques estão o bolo de pamonha, as bruschettas e os exclusivos pães Petrópolis, além de preparos com ovos que se tornaram marca registrada da casa. Feitos com técnica e simplicidade, os ovos — mexidos ou estrelados — são preparados sem excessos, valorizando sabor e textura, e refletem a essência da cozinha proposta: descomplicada, afetiva e autoral. Outro pilar importante da Casa de Helena é a programação cultural. O espaço vem se consolidando como um ponto de encontro para experiências que unem gastronomia e arte. O evento “Vinho e Vinil”, realizado mensalmente, já é um sucesso de público, assim como as oficinas criativas, que reforçam a vocação do espaço para atividades culturais e de bem-estar.



Nos próximos meses, a programação deve se expandir com novas propostas, como encontros de brechós, cinema ao ar livre e eventos temáticos com música.



SERVIÇO:

Casa de Helena



Rua Tiradentes, 128, Ingá, Niterói - RJ

Seg: Fechado / Ter à Sex 8h30 às 20h. Sáb e Dom: 8h30 às 13h





Vinho e Vinil

Data: 8 de maio (quinta-feira)

Couvert de R$10. Sem reservas. Horário: 20h

Vagas limitadas

Reservas pelo telefone: (21)98892-3479

Descrição: experiência sensorial que une música em vinil e vinhos selecionados em um ambiente intimista. Evento fixo, geralmente realizado na primeira semana do mês (sujeito a alterações climáticas).



Oficina de Cerâmica

Data: Aulas fixas às terças 15h no quintal

Aula extra no sábado, às 9h

Valor: R$380/mês ou R$160 a aula

Vagas limitadas

Reservas pelo telefone: (21)98892-3479

Descrição: atividade prática e criativa, conduzida por profissionais convidados. Devido à alta procura, novas turmas serão abertas.



Yoga no jardim

Data: 30 de maio às 8h

Valor: R$80

Vagas limitadas

Reservas pelo telefone: (21)98892-3479



Aniversário de 1 ano da Casa de Helena

Data: 27 de junho

Descrição: celebração especial marcando o primeiro ano da casa, com programação a ser divulgada.

