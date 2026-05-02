Niterói: "O Skate Park aqui de São Francisco democratizou o skate na cidade. Construímos o Skate Park do Fonseca e o do Largo da Batalha. Estamos planejando o da Região Oceânica", informou o prefeito - Evelen Gouvêa

Niterói: "O Skate Park aqui de São Francisco democratizou o skate na cidade. Construímos o Skate Park do Fonseca e o do Largo da Batalha. Estamos planejando o da Região Oceânica", informou o prefeitoEvelen Gouvêa

Publicado 02/05/2026 19:30

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, esteve, neste sábado (02), no Skate Park de São Francisco, onde acontece o Niterói Skate Pro, primeira etapa do Circuito Brasileiro de Skateboarding Pro realizada no estado do Rio de Janeiro desde 2023. As semifinais e finais da competição serão disputadas neste domingo (03).



Durante a visita, o prefeito conheceu as instalações do evento, conversou com atletas e até arriscou algumas manobras na pista. “Primeira etapa do Circuito Nacional de Skate em Niterói. Quando a gente projetou essa pista em 2013, no meu primeiro mandato, as pessoas diziam que Niterói não tinha espaço para o skate e que ninguém ia usar. O Skate Park aqui de São Francisco democratizou o skate na cidade. Construímos o Skate Park do Fonseca e o do Largo da Batalha. Estamos planejando o da Região Oceânica. Vamos oferecer espaço para a juventude ter acesso ao esporte. Investimos no espaço público para as pessoas e acreditamos no esporte para abrir caminhos, gerar oportunidades, qualidade de vida e movimentar a cidade”, afirmou Rodrigo Neves.



O diretor-executivo da Associação Coletivo Skate Niterói (ACSN), Pedro Berg, agradeceu à Prefeitura de Niterói pelo apoio e pelo incentivo ao esporte. “Gostaria de agradecer muito à Prefeitura de Niterói, à Secretaria de Esportes e à Coordenadoria da Juventude por tornar esse sonho uma realidade. Por fomentar isso para os praticantes do esporte e também para o público presente. A partir desta iniciativa, podem surgir novas promessas”, disse Pedro Berg.



O Niterói Skate Pro vai distribuir R$ 75 mil em prêmios, nas categorias feminino e masculino. Com larga experiência no esporte, Ingrid Franco veio de São Paulo para competir e se encantou com Niterói. “É muito gratificante, depois de 20 anos de skate, ver a galera manobrando no evento e mantendo a essência do esporte sempre viva. Obrigada Niterói. É um lugar lindo e maravilhoso”, ressaltou a atleta paulista.



Diretamente de Paranaguá (PR), o atleta Jorge dos Santos destacou o nível da competição. “Estou muito feliz de estar em Niterói pela primeira vez, ainda mais participando do circuito Pro com atletas de alto nível. Até domingo, vai ter muito skate. Espero que todo mundo compareça”, disse Jorge dos Santos.



Além de ser uma oportunidade de acompanhar atletas nacionais, o Niterói Skate Pro também movimenta a economia local. Neste domingo (03), a final feminina será às 15h30, e a masculina às 16h45. O Niterói Skate Pro tem apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Coordenadoria da Juventude do município, com realização da Associação Coletivo Skate Niterói (ACSN).



Serviço:



Niterói Skate Pro

Domingo (03/05)

Local: Skate Park de São Francisco (Praia de São Francisco)



8h30 às 9h30 – participação de projetos sociais

10h às 12h – Treino – Feminino Pro

12h às 13h30 – Treino – Semifinalistas – Masculino Pro

13h30 às 15h30 – Semifinal – Masculino Pro

15h30 às 16h45 – Final – Feminino Pro

16h45 às 18h – Final – Masculino Pro

18h às 19h – Cerimônia de premiação