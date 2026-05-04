Niterói: comércio está aquecido, de acordo com Luiz Vieira, presidente da CDL - Reprodução

Niterói: comércio está aquecido, de acordo com Luiz Vieira, presidente da CDLReprodução

Publicado 04/05/2026 10:52

Niterói - Com a chegada do Dia das Mães, o comércio já começa a registrar maior movimentação, impulsionado pela busca antecipada por presentes. Reconhecida como a segunda data mais importante para o varejo, ficando atrás apenas do Natal, a ocasião mobiliza lojistas a intensificarem estratégias, investirem em promoções e reforçarem seus estoques.

A expectativa para este ano é positiva: o setor projeta um crescimento de cerca de 6% nas vendas em comparação ao mesmo período anterior, segundo o Presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira. Mesmo diante de um cenário econômico mais desafiador, a data mantém sua força, sendo um momento importante para a recuperação e aquecimento do comércio.

A tendência é de que os consumidores adotem um comportamento mais planejado, pesquisando preços, comparando opções e priorizando o custo-benefício. Ainda assim, o apelo emocional da data continua sendo um fator decisivo na hora da compra.

Outro destaque é a diversidade de opções disponíveis no mercado, que atende a diferentes perfis e orçamentos. Entre os presentes mais procurados estão roupas, calçados, perfumes, acessórios, eletrônicos, flores, chocolates e experiências, como almoços especiais e serviços de beleza e bem-estar.

Segundo a CDL, o consumidor segue cada vez mais conectado, o que tem impulsionado a integração entre os canais físicos e digitais. Com boas expectativas e um cenário de adaptação tanto por parte dos empresários quanto dos consumidores, o Dia das Mães se consolida mais uma vez como uma oportunidade estratégica para o comércio, reforçando a importância da data para a economia local.