Niterói: melhorias já foram implantadas em pontos estratégicos, como a Avenida Professora Romanda Gonçalves e a Rua Doutor Pálvaro da Silva, no Maravista - Lydianne Carney

Niterói: melhorias já foram implantadas em pontos estratégicos, como a Avenida Professora Romanda Gonçalves e a Rua Doutor Pálvaro da Silva, no MaravistaLydianne Carney

Publicado 04/05/2026 16:19

Niterói - A Prefeitura, por meio da NitTrans, segue ampliando as ações de planejamento viário com foco na segurança e na organização do trânsito em diversos bairros da cidade. As intervenções, baseadas em técnicas de traffic calming (moderação de tráfego), têm como objetivos reduzir a velocidade dos veículos, prevenir acidentes e promover um ambiente mais seguro para motoristas, ciclistas e pedestres.

“Estamos trabalhando de forma estratégica para tornar o trânsito mais seguro e humano. As medidas de moderação de tráfego são fundamentais para reduzir riscos e salvar vidas, especialmente em áreas com grande circulação de pessoas”, destaca Nelson Godá, presidente da NitTrans.

As melhorias já foram implantadas em pontos estratégicos, como a Avenida Professora Romanda Gonçalves e a Rua Doutor Pálvaro da Silva, no Maravista; a Rua Martins Torres, em Santa Rosa; e a Estrada Marino Nunes Vieira, em Várzea das Moças. Nos locais, já é possível observar mudanças no comportamento dos condutores e maior organização da circulação viária. As intervenções são definidas a partir de estudos técnicos que identificam a necessidade de cada via, priorizando áreas com maior fluxo ou histórico de risco. Entre as ações adotadas estão a reconfiguração do espaço urbano e a implementação de dispositivos que induzem a redução da velocidade.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Niterói com uma mobilidade urbana mais eficiente e segura, voltada à preservação de vidas. A previsão é de que novas áreas da cidade recebam intervenções ao longo do ano, ampliando os impactos positivos no trânsito.