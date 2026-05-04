Niterói: Pit Stop Amarelo é uma ação pensada para quem vive sobre duas rodas e não abre mão de segurança e desempenho - Divulgação

Niterói: Pit Stop Amarelo é uma ação pensada para quem vive sobre duas rodas e não abre mão de segurança e desempenhoDivulgação

Publicado 04/05/2026 16:25

Niterói - Dias 05, 06 e 07/05, das 9h às 12h, a cidade de Niterói vai receber o evento Pit Stop – Educação e Prevenção de Sinistro, uma das ações da campanha Maio Amarelo, que tem objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito.

A ação acontecerá em três pontos diferentes: dia 05/05 na Av. Marquês do Paraná, 145 (Centro - em frente a loja Honda Pernambuco Motos), dia 06/05 no Largo da Batalha (ao lado do Supermarket) e dia 07/05 no Terminal Rodoviário Presidente João Goulart (Centro). Estão programadas várias atividades como instalação de antena corta-pipa nas motocicletas, verificação de itens essenciais da moto e checagem de óleo, freios e pneus, por exemplo, somente na ação do dia 05.

A campanha contará com instalação gratuita de antenas Corta-Pipa para todos os motociclistas, além de ações educativas como distribuição de panfletos. A instalação é rápida e simples e feita de forma gratuita para os motociclistas. O Código de Trânsito Brasileiro indica o uso obrigatório da antena corta pipa para motociclistas profissionais, mas a recomendação serve para todos que andam de moto, inclusive no lazer.

O Pit Stop Amarelo é uma ação pensada para quem vive sobre duas rodas e não abre mão de segurança e desempenho. O evento é realizado pelo Grupo Honda Pernambuco Motos em parceria com a Prefeitura Municipal de Niterói e da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans).