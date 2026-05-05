Marcos Sabino: "Eu quis gravar essa música em 1983, no meu segundo disco, Iluminar, mas a gravadora não entendeu bem" - Aporé de Paula

Marcos Sabino: "Eu quis gravar essa música em 1983, no meu segundo disco, Iluminar, mas a gravadora não entendeu bem"Aporé de Paula

Publicado 05/05/2026 11:06

Niterói - O cantor, compositor e gestor cultural Marcos Sabino, referência da nossa MPB, está de lançamento novo nas plataformas digitais. Ele regravou o single romântico Impossível Acreditar Que Perdi Você, do mestre Márcio Greyck.

“As canções do Márcio Greyck são como uma referência para mim do que era a música popular naquela época. A música dele marcou a minha vida e me traz lembranças muito importantes: lembro da minha mãe, da minha casa, do meu quarto, de ouvir a música, tentando tirar no violão”, diz Marcos Sabino.

Impossível Acreditar Que Perdi Você é um clássico da música popular brasileira. Foi gravada em 1972 por Marcio Greyck, que a compôs junto com Cobel. Logo tornou-se um grande sucesso nas paradas daquele tempo. Ao longo dos anos, foi ganhando interpretações de vários artistas, de Vanessa da Mata, Tony Platão, Wilson Simonal a Fábio Júnior, sempre respeitando a pungência de sua letra e a beleza de sua melodia. Até que Marcos Sabino resolveu interpretá-la na Internet, num vídeo que o cantor e compositor niteroiense gravou para a série Cristal do Tempo, em seu canal no YouTube. Em dois dias a versão voz-violão de Sabino alcançou mais de 500 mil visualizações, mostrando, não só a força da canção, mas a beleza de sua versão.

“Eu quis gravar essa música em 1983, no meu segundo disco, Iluminar, mas a gravadora não entendeu bem. A música tinha sido muito popular, e eles me colocavam, dentro do panorama da música brasileira, como um jovem que fazia uma música popular, mas ao mesmo tempo tinha um pezinho no rock, coisa mais sofisticada”, relembra Marcos Sabino.

Depois do sucesso de Impossível Acreditar Que Perdi Você nas redes, Sabino voltou para o estúdio e fez a sua leitura com arranjo reverente, com programações, guitarras, bateria. É um passo dado em direção ao futuro, que reserva novas gravações. “E foi isso. A escolha dessa canção foi por esse motivo, de eu querer me colocar do outro lado e querer levar para o público que tenho hoje, que gosta do que eu faço, que tem a minha música como essa referência também de afetividade”, resume.

Este lançamento do selo fonográfico Compact Disc/Reluz Music chega nas plataformas no dia 08 de maio acompanhado de um clipe – disponível no canal do YouTube do artista – e precede uma agenda de shows que promete levar Marcos Sabino de volta à estrada depois de um longo período dedicado à política cultural de sua cidade. A partir de junho de 2026, o cantor circulará por Niterói, Macaé, Visconde de Mauá, Rio de Janeiro, São Paulo e Botucatu.

SOBRE MARCOS SABINO

O cantor, compositor, violonista e produtor niteroiense é outro desafiante ao transcorrer do tempo. Em 1982, ele surgiu para o Brasil com a canção “Reluz”, uma fusão perfeita do pop refinado da época com o folk rock rural dos herdeiros do “Clube da Esquina”. Sucesso nacional em todas as paradas, “Reluz” também batizou o álbum de estreia de Sabino e sua carreira iniciou-se com grande expectativa. Ele também mostrou sua força como compositor, assinando “De Qualquer Maneira” (com Dalto), que foi parar na trilha sonora da novela “Pão, Pão, Beijo, Beijo” (1983). Gravou a superpop “Dança das Horas”, de Cláudio Ribeiro e Torcuato Mariano, que fez muito sucesso em “Ti, Ti, Ti”(1985), outra novela global. Sabino seguiu emplacando sucessos em trilhas de novelas da Globo, com “Adoro” (“Bebê A Bordo”, 1988), chegando a assinar o tema que deu nome a uma delas, “Uma História de Amor”, em 1995.

Sabino também é um compositor respeitado e cheio de sucessos. Já fez parcerias com Dalto, Byafra, Erasmo Carlos, Paulo Sérgio Valle, Cacá Moraes, entre outros e já teve canções gravadas por muitos artistas como Leandro e Leonardo, Luiz Caldas, Fábio Jr., Fat Family, Thiaguinho. E Sabino tem seu lado intérprete, que mostra uma performance vocal que também parece imune ao tempo. Basta ouvir “Bem-Te-Vi”, outra canção do parceiro Dalto, gravada originalmente por Renato Terra, em 1981, que Sabino participou cantando com o próprio Dalto no ano passado, numa versão ao vivo, e ver como seu timbre vocal segue vibrante. Mais um exemplo: outra gravação de um sucesso de Renato Terra, “Lá em Mauá”, cujo original enfileira locais visitados pelos jovens, ontem e hoje, Sabino ainda acrescenta “Itacoá”, aos destinos da canção, fazendo homenagem à praia de Itacoatiara, em sua querida Niterói natal. Essa ele registrou em 2023.

Aliás, Sabino é um homem profundamente identificado com a Cidade Sorriso. Gravou, logo em sua estreia fonográfica, a adorável “Nickti City”, falando de sua juventude. Sempre vivendo em Niterói, Ele chegou a atuar na política local como vereador e a exercer cargos na Prefeitura, como a Presidência da Fundação de Arte de Niterói por duas vezes. Nada mais justo para quem já defendia a produção cultural da cidade na virada dos anos 1970/80, quando integrou os movimentos “Niterói Vai Sumir” e “Niterói Vai Assumir”, que cobravam a volta da Fundação de Arte naqueles tempos obscuros.



SERVIÇO:

Single: “Impossível Acreditar que Perdi Você”

Autores: Marcio greyck / Cobel

Artista: Marcos Sabino

Lançamento: 08 de maio de 2026

Selo: Compact Disc / Reluz Music

Distribuição: Orb Music