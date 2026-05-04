Niterói: programação traz palestrantes renomadas do setor de casamentos, eventos e desenvolvimento pessoal - Reprodução

Niterói: programação traz palestrantes renomadas do setor de casamentos, eventos e desenvolvimento pessoalReprodução

Publicado 04/05/2026 17:02

Niterói - O Elas & Negócios, encontro que reúne empresárias e profissionais de diversos ramos com foco no protagonismo feminino e inclusão, lança uma edição especial dedicada ao vibrante mercado de “Festas & Celebrações”. O evento ocorre no dia 18 de maio, no Bistrô Mac, e promete ser uma vitrine inspiradora para quem transforma momentos em experiências únicas. A programação conta com palestras, exposição de produtos e serviços, networking e roda de negócios, fortalecendo conexões e oportunidades entre as participantes.

A programação traz palestrantes renomadas do setor de casamentos, eventos e desenvolvimento pessoal: Raquel Mocellin, empresária cerimonialista com mais de 30 anos de experiência no atendimento ao público. Desenvolvedora do Método Noivas, voltado para o encantamento e a excelência do cliente; Dilma Resende, advogada empresarial com certificação internacional, especializada em casamentos internacionais e turismo. Com background em hotelaria de luxo, atua como consultora em Wedding & Turismo, focada em estratégia e expansão. Palestrante no Brasil e na Europa, criadora do Método A.G.E.™, Guia Digital Wedding Business e DW Coletivo Brasil. Seu tema: “Estruturar para crescer”. Tatiana Pontífice, formada em Administração, com pós-graduação em Neurociência, Comportamento e Psicopatologia, e psicanalista. Gestora e mentora em desenvolvimento humano, com ênfase em autoliderança, gestão de emoções e decisões baseadas na psicanálise.



O evento ainda tem a presença confirmada de Alzira Andrade, destaque no mercado de casamentos do Brasil. Formada em exatas, migrou para moda e hoje atua como modelista no Morena Andrade Atelier.





As inscrições estão abertas no Sympla:



Serviço: Segundo Edineia Dutra, organizadora pela ED Eventos, “mais do que um encontro, o Elas & Negócios é um espaço de conexões reais, aprendizado e novas oportunidades. Com foco no universo das celebrações, convidamos marcas, empreendedores e profissionais do setor a participarem como patrocinadores, apoiadores ou expositores, fortalecendo sua presença no mercado e expandindo a visibilidade junto a um público qualificado.”As inscrições estão abertas no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/elas-negocios-festas-e-celebracoes/3355039 . Para mais informações, contate ED Eventos pelo WhatsApp (21) 99858-4062.

Elas & Negócios – Edição Especial ‘Festas & Celebrações’

Data: 18 de maio de 2026

Horário: das 14h às 20h

Local: Bistrô MAC (Boa Viagem)

Inscrições: Via Sympla