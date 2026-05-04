Niterói: exposição, instalada no piso L4 do shopping, ficará aberta ao público durante todo o mês e reúne elementos visuais e materiais educativos voltados a pedestres, motoristas e motociclistas - Thiago Garbujo

Niterói: exposição, instalada no piso L4 do shopping, ficará aberta ao público durante todo o mês e reúne elementos visuais e materiais educativos voltados a pedestres, motoristas e motociclistasThiago Garbujo

Publicado 04/05/2026 16:49

Niterói - A Prefeitura, por meio da NitTrans, deu sequência à programação do Maio Amarelo com a abertura de uma exposição no Plaza Shopping, nesta segunda-feira (4). A atividade integra o calendário de ações do mês, iniciado no dia 1º de maio, dedicado à conscientização para a redução de acidentes de trânsito. A exposição, instalada no piso L4 do shopping, ficará aberta ao público durante todo o mês e reúne elementos visuais e materiais educativos voltados a pedestres, motoristas e motociclistas.

Com o tema No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas, a campanha deste ano propõe a reflexão sobre atitudes mais responsáveis e empáticas no dia a dia. Para o presidente da NitTrans, a escolha de um espaço de grande circulação contribui para ampliar o impacto da campanha. “Esse é um local estratégico, por onde passam diariamente pedestres e motoristas, o que potencializa o alcance da mensagem. O Maio Amarelo chama atenção para um tema urgente, mas o nosso trabalho é permanente, ao longo de todo o ano, com ações voltadas a todos os públicos. A conscientização contínua é fundamental para preservar vidas e reduzir os impactos dos acidentes”, afirmou Nelson Godá.

O superintendente do Plaza Shopping, Bruno Ferrador, destacou a importância da parceria com o poder público. “É uma alegria contribuir com uma iniciativa que promove mais qualidade de vida para a população. Temos um papel importante em apoiar ações de interesse coletivo e estamos sempre à disposição para iniciativas como essa”, disse Bruno Ferrador.

Ao longo de maio, a NitTrans seguirá com uma programação especial, incluindo atividades educativas, ações de conscientização e intervenções em pontos estratégicos da cidade. As iniciativas têm como foco principal a promoção de um trânsito mais seguro, humano e responsável, com atenção especial à proteção dos usuários mais vulneráveis, como os motociclistas. O evento contou com a equipe da NitTrans, representantes do Plaza Shopping e outros agentes envolvidos nas políticas de mobilidade e segurança viária do município.