Niterói: exposição, instalada no piso L4 do shopping, ficará aberta ao público durante todo o mês e reúne elementos visuais e materiais educativos voltados a pedestres, motoristas e motociclistasThiago Garbujo
Maio Amarelo: NitTrans reforça ações de conscientização no trânsito
Exposição no Plaza Shopping integra calendário da campanha e amplia alcance da mensagem de segurança viária em Niterói
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Praia Clube São Francisco apresenta show de Rodrigo Suricato
Atual vocalista do Barão Vermelho promete botar todo mundo pra ouvir, dançar e cantar junto, em noite que terá participação também da banda Bloody Mary e do DJ Marcelo Paes
OST apresenta The Rocky Horror Show, uma peça revolucionária
Musical irreverente acompanha o ingênuo casal Brad e Janet que, após um contratempo na estrada, busca ajuda em um castelo misterioso
Ex-alunos assumem comando do Espaço Cultural da Grota
Eles simbolizam nova geração de líderes formados pelo projeto. Presidente e diretora educacional eleitos estavam entre as primeiras crianças acolhidas há 30 anos na comunidade
Niterói promove ações de prevenção no trânsito durante o Maio Amarelo
Ações gratuitas como a instalação de antenas corta-pipa, acontecem em três pontos da cidade
Niterói avança com medidas de moderação de tráfego e amplia segurança nas ruas
Intervenções viárias reduzem riscos, organizam circulação e beneficiam moradores em diferentes regiões
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