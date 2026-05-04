Niterói: a locutora, jornalista e apresentadora Mylena Ciribelli esteve no camarote assistindo Shakira - Divulgação

Niterói: a locutora, jornalista e apresentadora Mylena Ciribelli esteve no camarote assistindo Shakira Divulgação

Publicado 04/05/2026 16:53

Niterói - O mês de maio começou super agitado para Mylena Ciribelli. A jornalista, apresentadora e locutora niteroiense, de volta à Cidade Maravilhosa, esteve presente em Copacabana, na Zona Sul carioca, onde assistiu ao mega show de Shakira, cantora colombiana. Direto do camarote Corona, montado na praia, Mylena curtiu e aproveitou a noite.

“As participações especiais deram um toque mágico: dois ícones da MPB, como Caetano e Maria Bethânia; a presença marcante de Anitta e a Ivete fechando o sábado, com sua luz maravilhosa, levantando, ainda mais, o público, ao som de país tropical, fazendo jus a segunda casa de Shakira, o Brasil", enfatizou Mylena.

A apresentação de Shakira, com duração de 02h30, foi a terceira edição de Todo Mundo No Rio, evento inaugurado em 2024 com a vinda de Madonna.