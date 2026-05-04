Niterói: a locutora, jornalista e apresentadora Mylena Ciribelli esteve no camarote assistindo Shakira Divulgação
Todo Mundo No Rio: Mylena Ciribelli curte show de Shakira, em Copacabana
Jornalista prestigiou evento no Camarote Corona
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Maio Amarelo: NitTrans reforça ações de conscientização no trânsito
Exposição no Plaza Shopping integra calendário da campanha e amplia alcance da mensagem de segurança viária em Niterói
Praia Clube São Francisco apresenta show de Rodrigo Suricato
Atual vocalista do Barão Vermelho promete botar todo mundo pra ouvir, dançar e cantar junto, em noite que terá participação também da banda Bloody Mary e do DJ Marcelo Paes
OST apresenta The Rocky Horror Show, uma peça revolucionária
Musical irreverente acompanha o ingênuo casal Brad e Janet que, após um contratempo na estrada, busca ajuda em um castelo misterioso
Ex-alunos assumem comando do Espaço Cultural da Grota
Eles simbolizam nova geração de líderes formados pelo projeto. Presidente e diretora educacional eleitos estavam entre as primeiras crianças acolhidas há 30 anos na comunidade
Niterói promove ações de prevenção no trânsito durante o Maio Amarelo
Ações gratuitas como a instalação de antenas corta-pipa, acontecem em três pontos da cidade
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