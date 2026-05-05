Niterói: Maura de Oliveira recebeu Menção Honrosa da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e dá nome à Lei Estadual nº 9.234/21, que fortalece o combate à pedofilia, à cyberpedofilia e à exploração sexual infantil no Brasil - Divulgação

Niterói: Maura de Oliveira recebeu Menção Honrosa da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e dá nome à Lei Estadual nº 9.234/21, que fortalece o combate à pedofilia, à cyberpedofilia e à exploração sexual infantil no BrasilDivulgação

Publicado 05/05/2026 11:18

Niterói - A campanha, que se inicia na próxima sexta-feira (8 de maio), em parceria com a Ecoponte, o Instituto Anjos e as polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil, mobiliza uma série de ações de prevenção ao abuso e à exploração sexual infantil.



Brasil, maio de 2026 — Maura de Oliveira foi subtraída da família com 4 anos de idade. Teve a infância roubada e passou a viver nas ruas do Rio de Janeiro, onde dormiu debaixo de uma ponte, enfrentou fome e vivenciou violência sexual dos 6 aos 16 anos.



Sua história poderia não ter um final feliz, mas Maura transformou a dor em missão. Hoje, atua como palestrante e escritora, tornou-se referência internacional no combate ao abuso infantil e preside o Instituto Anjos, organização sem fins lucrativos dedicada a orientar e capacitar pessoas para agir diante de situações de violência contra crianças.



Reconhecida internacionalmente, Maura de Oliveira é embaixadora no combate à violência sexual infantil, recebeu Menção Honrosa da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e dá nome à Lei Estadual nº 9.234/21, que fortalece o combate à pedofilia, à cyberpedofilia e à exploração sexual infantil no Brasil.



O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e, neste ano, a campanha prevê uma série de atividades intensificadas ao longo de todo o mês.



Nesta sexta-feira, das 8h às 12h, Maura estará na Ponte Rio–Niterói realizando abordagem educativa com motoristas na praça de pedágio. Serão distribuídos materiais informativos e utilizados recursos pedagógicos, como bonecos educativos e livros para orientar sobre sinais de abuso e formas de prevenção.



“Eu fui uma criança invisível por muitos anos. Hoje, eu volto para a ponte não como vítima, mas como voz de milhares de crianças que ainda não conseguem falar. Prevenir é salvar infâncias”, afirma Maura de Oliveira, presidente do Instituto Anjos.



Considerada uma das vias mais movimentadas da América Latina, a Ponte Rio–Niterói recebe diariamente cerca de 150 mil veículos.



Do asfalto, a mobilização ganha novos marcos simbólicos no Rio de Janeiro. O Cristo Redentor será iluminado na cor laranja. A campanha também chega ao Maracanã no dia 23 de maio, durante a partida entre Flamengo e Palmeiras. As ações se estendem ainda ao Aeroporto Internacional do Rio, ampliando o alcance da mensagem de prevenção.



O cenário também preocupa no ambiente digital. Segundo o UNICEF, cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes brasileiros são vítimas de violência sexual online por ano, o equivalente a 1 em cada 5 jovens.



Em escala global, o problema ganha ainda mais dimensão. Dados da Interpol indicam que mais de 4,9 milhões de imagens e vídeos de abuso infantil já foram catalogados para investigação, evidenciando o alcance transnacional dessa violência.



Especialistas alertam que apenas cerca de 10% dos casos são denunciados, o que indica que o número real pode ser muito maior, ultrapassando centenas de milhares de vítimas anuais. Em mais de 80% dos casos, o agressor é alguém conhecido da vítima, o que reforça o caráter silencioso e, muitas vezes, invisível dessa violência.



Mais do que uma ação pontual, a mobilização na Ponte Rio–Niterói simboliza a urgência de transformar informação em atitude. Em um cenário onde a maioria dos casos ainda ocorre em silêncio, iniciativas como essa buscam romper a invisibilidade da violência e estimular a denúncia, a escuta e a proteção ativa de crianças e adolescentes.



“Esses números não são estatísticas frias — são infâncias sendo destruídas em silêncio todos os dias. Precisamos aprender a ver, ouvir e agir”, afirma Maura de Oliveira, presidente do Instituto Anjos.

Sobre Maura de Oliveira



Maura de Oliveira é embaixadora no combate à violência sexual infantil e dá nome à Lei Estadual nº 9.234/21, de combate e prevenção à pedofilia, cyberpedofilia, abuso e exploração sexual infantil no Estado do Rio de Janeiro. É escritora, educadora, palestrante e presidente do Instituto Anjos Maura de Oliveira. Possui Menção Honrosa da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e é autora de seis livros.



Em 2022, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, implementou a Operação Anjos na Estrada, considerada a maior ação de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual infantil do país, percorrendo 24 estados, cerca de 48 mil quilômetros e alcançando aproximadamente 1 milhão de crianças.



Também desenvolve projetos pedagógicos voltados à prevenção e combate à violência sexual infantil, com atuação em escolas, igrejas, comunidades e instituições em todo o Brasil.



SERVIÇO



Programação – Maio Laranja | Instituto Anjos



Local: Ponte Rio–Niterói

Data: 08/05/2026 (sexta-feira)

Horário: 8h às 12h

