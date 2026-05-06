Niterói: nova unidade escolar terá quatro pavimentos e 18 salas, além de infraestrutura voltada à acessibilidade em todos os ambientes - Lucas Benevides

Niterói: nova unidade escolar terá quatro pavimentos e 18 salas, além de infraestrutura voltada à acessibilidade em todos os ambientesLucas Benevides

Publicado 06/05/2026 11:57

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, fez uma vistoria, nesta terça-feira (05), nas obras da Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, no Engenho do Mato. A nova unidade será uma das maiores da rede municipal de educação, atendendo o Ensino Fundamental I e a Educação Infantil, com a criação de mais de 400 novas vagas. A previsão de conclusão da obra é no segundo semestre de 2026.

“Estamos construindo mais uma escola municipal em Niterói, desta vez no Engenho do Mato, na Região Oceânica. O espaço abrigava uma antiga escola estadual, abandonada há mais de dez anos, que foi municipalizada para dar lugar a uma nova unidade. Tenho muito orgulho de ampliar a rede e, ao longo dos últimos dez anos, já entregamos mais de 30 escolas na cidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A escola atenderá do GREI 0 (Educação Infantil) ao 5º ano do Ensino Fundamental I, em turno integral, e contará com salas de aula climatizadas, laboratórios de informática e ciências, biblioteca, salas multimídia, espaços administrativos, secretaria, cozinha e refeitório.

“Essa nova unidade representa um avanço na expansão e no fortalecimento da educação pública. Estamos ampliando nossa capacidade de atendimento, com uma estrutura moderna, pensada para acompanhar o desenvolvimento integral dos estudantes. Estamos investindo em um espaço que vai atender desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental I com qualidade, inclusão e condições adequadas para que nossas crianças tenham mais oportunidades de aprendizagem e crescimento”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Infraestrutura - A nova unidade escolar terá quatro pavimentos e 18 salas, além de infraestrutura voltada à acessibilidade em todos os ambientes. O prédio contará com cisterna para reaproveitamento da água da chuva e sistema de energia solar para aquecimento dos chuveiros. Entre os principais avanços estão a conclusão dos telhados, a instalação de revestimentos e a finalização dos acabamentos internos e das instalações prediais, preparando a unidade para receber equipamentos e mobiliários.

Na área externa, a escola contará com duas quadras poliesportivas cobertas. O projeto inclui ainda um prédio anexo de dois pavimentos, com lactário, berçários, salas para professores e coordenação, sanitários, playground e jardim com piso ecológico e pergolados.

Também estiveram presentes na visita a presidente da Fundação Municipal de Educação, Andrea Bello; o secretário executivo, Felipe Peixoto; o secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco; o vereador e líder do governo na Câmara, Binho Guimarães; o vereador Anderson Pipico; entre outras autoridades municipais.

Obras de infraestrutura no Engenho do Mato na fase final - O prefeito também visitou as obras de urbanização do bairro, a maior intervenção já realizada na história da Região Oceânica. Com investimento de R$ 144 milhões e previsão de entrega para junho, o projeto contempla 117 ruas com serviços de drenagem, pavimentação e construção de calçadas e meios-fios. “Estamos na reta final das obras. Esse trabalho começou lá atrás, em bairros que sofriam com alagamentos a cada chuva, e agora chegamos à etapa final aqui no Engenho do Mato. A previsão é concluir tudo em junho, com uma transformação importante para a região, que valoriza os imóveis, impulsiona o desenvolvimento e melhora a vida das pessoas. A Região Oceânica merece, e Niterói merece”, destacou o prefeito.

Atualmente, as equipes se dedicam à execução de travessias elevadas e ondulações transversais na Rua São Sebastião, além de obras de drenagem nas ruas Bertha Motta, Pau Brasil e Rua 12. Também estão em andamento serviços de pavimentação nos seguintes pontos: Bacia 2, nas ruas Dirça de Menezes, Pau Brasil, Correia Pinto, Rua 04, Celestino Batista, Bertha Motta Vieira, Cedro Rosa, Rua 65 e Rua 50; e Bacia 3, na Rua Renato Pereira Machado e Rua 67.