Niterói: Itacoatiara Big Wave tem apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL)Tony D'Andrea
Ondas grandes movimentam Itacoatiara e antecipam clima do IBW 2026
Atletas de destaque aproveitaram mar agitado na praia que será palco do Itacoatiara Big Wave 2026, em junho
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Prefeito Rodrigo Neves e reitor da UFF vistoriam obras do Novo Cinema Icaraí
Prédio será sede da Orquestra Nacional da Universidade Federal Fluminense e a entrega está prevista para o segundo semestre de 2026
Rodrigo Neves vistoria obras no Engenho do Mato
Programação incluiu visita do prefeito às obras da Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira e às intervenções de urbanização no bairro
Super Paddle 2026 abre temporada com primeira etapa em Icaraí neste sábado
Com apoio da Prefeitura, competição foi sucesso em 2025 e retorna à cidade com expectativa de atrair 500 atletas
Marcelo Freixo lança biografia que revela os bastidores da luta contra o crime organizado
A obra detalha o enfrentamento às milícias e as engrenagens da criminalidade infiltrada no Estado nas últimas décadas
Ponte Rio-Niterói abre o Maio Laranja e acelera a prevenção ao abuso sexual infantil
Reconhecida internacionalmente, Maura de Oliveira é embaixadora no combate à violência sexual infantil
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