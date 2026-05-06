Niterói: Itacoatiara Big Wave tem apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) - Tony D'Andrea

Niterói: Itacoatiara Big Wave tem apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL)Tony D'Andrea

Publicado 06/05/2026 12:06

Niterói - O mar de Itacoatiara apresentou boas condições para o surfe de ondas grandes, que atraíram alguns dos principais nomes do esporte. As ondulações de 5 a 6 metros transformaram a praia em palco de altas performances, reforçando o status de Itacoatiara como uma das principais referências em ondas grandes do Brasil.

Entre os nomes que estiveram no mar em Itacoatiara, atletas como Lucas Fink, campeão mundial de skimboard; Felipe Cesarano; Rodolfo Sardenberg, niteroiense da nova geração; e Kalani Latanzi, reconhecido internacionalmente.

"A presença de nomes dessa importância no mar de Itacoatiara, mesmo fora de prova oficial, reforça a relevância da praia no cenário nacional e internacional, além de evidenciar o potencial técnico das ondas da região. O swell também aquece as expectativas para o Itacoatiara Big Wave (IBW) 2026, cuja janela de espera tem início previsto para junho. O evento promete mais uma edição de sucesso, reunindo atletas renomados em ondas grandes”, destacou Alexey Warnick, organizador da competição.

O Itacoatiara Big Wave, que tem apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), fortalece o posicionamento da cidade no calendário esportivo e turístico. Itacoatiara hoje é reconhecida como importante ponto para disputa de provas do surfe de ondas grandes.

“Itacoatiara é um patrimônio natural e esportivo da nossa cidade. Ver atletas desse nível aproveitando um grande swell mostra a força do nosso litoral. O Itacoatiara Big Wave é mais do que uma competição, é uma vitrine internacional para Niterói e um incentivo ao desenvolvimento do esporte”, reforçou o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo de Freitas.