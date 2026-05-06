Niterói: o investimento total é de R$ 45,7 milhões - Divulgação

Niterói: o investimento total é de R$ 45,7 milhõesDivulgação

Publicado 06/05/2026 12:02

Niterói- O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Cláudio, vistoriaram, na manhã desta terça-feira (5), as obras de restauração do Cinema Icaraí, que será reaberto como Cine Concerto Sérgio Mendes. A previsão de conclusão dos trabalhos é para o segundo semestre de 2026.

“A restauração do Cinema Icaraí já está na reta final. Esta foi uma das primeiras parcerias efetivas com a Universidade Federal Fluminense. Aqui teremos três salas de cinema e um grande salão de concertos. O prédio também será a sede da Orquestra Sinfônica Nacional da UFF. Além disso, o espaço será integrado à Reitoria e à nova Praça Getúlio Vargas, que será completamente renovada, moderna e acessível”, declarou o prefeito.

Executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), a reforma transformará o icônico endereço da Praia de Icaraí em um moderno espaço cultural, com salão de concertos, salas de cinema, restaurante e áreas de convivência com vista privilegiada para a orla.

Na entrada principal, as equipes seguem com a pesquisa e restauração das esquadrias históricas, preservando as características originais do prédio. O antigo saguão abrigará recepção e bomboniere. O grande salão de concertos, que será utilizado pela Orquestra Sinfônica Nacional, já teve a estrutura do palco concluída e contará com uma tela retrátil inédita no país, permitindo que o espaço também funcione, eventualmente, como sala de cinema. Nos pavimentos superiores, as antigas divisões internas foram demolidas, e avançam as instalações elétricas e hidráulicas, além dos serviços de emboço. No terceiro andar, seguem as obras das novas salas de cinema e de um rooftop com vista panorâmica. As intervenções também devem começar em breve no quarto e no quinto pavimentos, onde funcionarão o restaurante e a área técnica — com destaque para a elevação das estruturas metálicas que sustentarão as novas lajes. Na parte externa, a fachada entra na fase de acabamento, com avanço significativo na restauração. Em acessibilidade, prosseguem os trabalhos nas áreas de escadas rolantes e elevadores. O subsolo, destinado à guarda de instrumentos, já teve sua estrutura finalizada. O investimento total é de R$ 45,7 milhões.

O reitor da UFF, Antônio Cláudio, destacou a importância simbólica e técnica da parceria. “Não se trata de uma simples obra de reforma: o projeto valoriza as características originais do edifício ao mesmo tempo em que o moderniza, garantindo acessibilidade e acústica adequada para abrigar a sede da nossa Orquestra Sinfônica Nacional. É a primeira vez na história que isso acontece, representando um marco significativo, resultado do trabalho conjunto entre a Prefeitura e a UFF”, afirmou.

O chefe da Divisão de Música Sinfônica do Centro de Artes da UFF, Alexandre Mangeon, acompanhou a vistoria e afirmou que a nova sede da OSN gera uma expectativa positiva: “Além de um palco com maior área, teremos melhores condições para estudo individual, armazenamento de instrumentos e mais um espaço para a prática de música erudita na cidade”, destacou.