Niterói: banda Bloody Mary toca em evento que acontece em PiratiningaDivulgação
Local: Praça Luís Gomes da Silva (antigo Toboágua - Niterói)
Entrada gratuita
19h – Show Thiago Messer
19h – Show Emerson Campos
18h30 – Show Bloody Mary
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