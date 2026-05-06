Niterói: aula será realizada ao ar livre, proporcionando uma experiência de conexão com o corpo e a naturezaDivulgação
Niterói em Equilíbrio celebra o Dia das Mães com aula especial de yoga em Icaraí
A atividade é gratuita e aberta a todos que desejarem participar, reforçando a proposta de bem-estar, saúde e qualidade de vida para a população
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Educação lança programa Conectando Saberes para fortalecer o ensino de Matemática
Conjunto de ações integra formação de professores, análise de dados e iniciativas para elevar o desempenho dos estudantes
Viveiro de mudas da Clin amplia visitação e fortalece preservação ambiental
Espaço reúne cerca de 170 mil mudas, promove reflorestamento urbano e se consolida como referência em educação ambiental e sustentabilidade
Niterói faz Encontro de Gestores para alinhar execução do Plano de Metas 2026
Reunião foi realizada na véspera do lançamento do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2025-2050
Dia Das Mães em Piratininga terá Festival de Outono
São três dias de música ao vivo, feira de artesanato, moda e gastronomia, de sexta a domingo, na antiga praça do Toboágua
Oficina de artesanato em alusão ao Dia das Mães promove trocas e incentiva a geração de renda
Atividade realizada no Solar Notre Rêve reuniu mulheres em momento de convivência, criatividade e fortalecimento de vínculos
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