Niterói: aula será realizada ao ar livre, proporcionando uma experiência de conexão com o corpo e a natureza - Divulgação

Niterói: aula será realizada ao ar livre, proporcionando uma experiência de conexão com o corpo e a naturezaDivulgação

Publicado 06/05/2026 20:30

Niterói - Em comemoração ao Dia das Mães, o projeto Niterói em Equilíbrio promove uma aula especial de yoga no próximo dia 10 de maio, às 9h, nas areias de Icaraí, em frente à Rua Otávio Carneiro. A atividade é gratuita e aberta a todos que desejarem participar, reforçando a proposta de bem-estar, saúde e qualidade de vida para a população.

A aula será realizada ao ar livre, proporcionando uma experiência de conexão com o corpo e a natureza. Para participar, basta chegar com 30 minutos de antecedência, levando canga ou toalha para a prática.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Niterói e é realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), que vem ampliando ações voltadas à promoção da saúde por meio de atividades físicas acessíveis em espaços públicos da cidade.

"Niterói em Equilíbrio é um projeto que traduz o nosso compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar da população. E nesta data tão especial, queremos proporcionar um momento de cuidado, conexão e valorização das mães, em um cenário único como a Praia de Icaraí. É uma oportunidade para que todos possam participar, independentemente da idade ou nível de experiência”, destaca o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

A ação integra práticas de yoga e outras modalidades, sempre incentivando hábitos saudáveis e o uso qualificado dos espaços públicos da cidade de Niterói.