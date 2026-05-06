Niterói: O local atua diretamente na recuperação de áreas verdes e no fortalecimento do equilíbrio ambiental - Daniel Soares

Niterói: O local atua diretamente na recuperação de áreas verdes e no fortalecimento do equilíbrio ambiental Daniel Soares

Publicado 06/05/2026 19:56

Niterói - Um refúgio verde em meio à cidade. Assim é o viveiro de mudas da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), que alia preservação ambiental, conhecimento e contato direto com a natureza. Aberto à visitação pública, o espaço se consolida como referência em educação ambiental no município, atraindo moradores e grupos interessados em conhecer de perto as iniciativas sustentáveis e o trabalho de reflorestamento desenvolvidos na cidade.

Após passar por melhorias estruturais, reorganização do acervo vegetal e preparação do solo, o viveiro abriga atualmente cerca de 170 mil mudas. O local atua diretamente na recuperação de áreas verdes e no fortalecimento do equilíbrio ambiental de Niterói.

“Estamos implementando uma série de melhorias no viveiro, com novas diretrizes que incluem a reestruturação do espaço. Entre os projetos em andamento estão a construção de uma nova estufa, a implantação de um sistema de irrigação, o desenvolvimento de hortas orgânicas e a recuperação de áreas de restinga. Essas ações dão suporte aos projetos da Prefeitura. O viveiro também promove iniciativas que fortalecem a educação ambiental, com a realização de oficinas no local”, destaca Luiz Vicente, da Gerência de Educação Ambiental.

Coordenado por essa mesma gerência, o viveiro adota soluções sustentáveis, como a utilização de abelhas sem ferrão para potencializar a regeneração natural, além de manter um diversificado cultivo de plantas medicinais. Do total de espécies disponíveis, cerca de 150 são nativas da Mata Atlântica — como pau-brasil, ipês e jabuticaba —, o que reforça o papel estratégico do espaço na recuperação ambiental da cidade.

Um exemplo recente desse trabalho é a doação de aproximadamente 600 mudas para o Morro Santo Inácio, no Parque Natural Municipal de Niterói. As abelhas sem ferrão também contribuem para a revitalização da área da Água Escondida, no Morro do Boa Vista, onde há um módulo de plantio em andamento.

O espaço abriga ainda cerca de 90 espécies de plantas medicinais e segue recebendo melhorias, como a construção de estufas, a implantação de sistemas de irrigação e a realização de oficinas educativas, que ampliam a experiência dos visitantes. Quem visita o local costuma se encantar. Foi o caso de Vania Nunes, de 62 anos. “Não conhecia, achei maravilhoso. Tudo o que é cultivado aqui é saúde, porque essas plantas medicinais permitem tratar algumas condições sem o uso de medicamentos sintéticos, que podem causar efeitos colaterais mais graves”, destacou.